Колосков возмущён фолом Солари в игре «Зенит» — «Спартак»

Почетный президент Российского футбольного союза оценил исход матча «Зенит» — «Спартак» (2:0) в 21-м туре РПЛ . Оба гола хозяева забили с пенальти.

«Спартак» в первом тайме переигрывал «Зенит» за счет большей активности и лучшего контроля мяча. Мне кажется, даже настрой на матч у «Спартака» был лучше. Команда играла по-настоящему нагло и красиво. «Зенит» по многим компонентам уступал. Не случайно у «Спартака» были удар в перекладину и несколько очень опасных моментов. В целом преимущество было достаточно заметным. А потом, после совершенно идиотского пенальти, иначе я его назвать не могу, все изменилось.

У «Зенита» появилось вдохновение, уверенность в своих силах. Они стали играть более раскованно и начали в большей степени проявлять свое футбольное мастерство, а оно у их игроков есть. Уже «Зенит» владел преимуществом и создавал момент за моментом. Они смотрелись более привлекательно, чем «Спартак». Хотя и у гостей было несколько моментов. Если бы футболисты чуть техничнее распоряжались мячом, могли бы их реализовать. Затем еще один пенальти. Этот уже был игровой. Здесь трудно кого-то обвинять: игрок просто боролся за мяч и неудачно наступил на ногу.

По первому пенальти, конечно, вопрос вопиющий. Это вопиющая безответственность. В союзные времена за такой пенальти игроку (фолил Пабло Солари — прим.) бы устроили серьезный разговор в раздевалке. Команда готовится, бьется, сражается — и вдруг такой совершенно дурацкий пенальти. Непонятно. Да еще после этого улыбка — вот это меня возмутило больше всего.