Колосков возмущён фолом Солари в игре «Зенит» — «Спартак»

вчера, 16:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил исход матча «Зенит» — «Спартак» (2:0) в 21-м туре РПЛ. Оба гола хозяева забили с пенальти.

«Спартак» в первом тайме переигрывал «Зенит» за счет большей активности и лучшего контроля мяча. Мне кажется, даже настрой на матч у «Спартака» был лучше. Команда играла по-настоящему нагло и красиво. «Зенит» по многим компонентам уступал. Не случайно у «Спартака» были удар в перекладину и несколько очень опасных моментов. В целом преимущество было достаточно заметным. А потом, после совершенно идиотского пенальти, иначе я его назвать не могу, все изменилось.

У «Зенита» появилось вдохновение, уверенность в своих силах. Они стали играть более раскованно и начали в большей степени проявлять свое футбольное мастерство, а оно у их игроков есть. Уже «Зенит» владел преимуществом и создавал момент за моментом. Они смотрелись более привлекательно, чем «Спартак». Хотя и у гостей было несколько моментов. Если бы футболисты чуть техничнее распоряжались мячом, могли бы их реализовать. Затем еще один пенальти. Этот уже был игровой. Здесь трудно кого-то обвинять: игрок просто боролся за мяч и неудачно наступил на ногу.

По первому пенальти, конечно, вопрос вопиющий. Это вопиющая безответственность. В союзные времена за такой пенальти игроку (фолил Пабло Солари — прим.) бы устроили серьезный разговор в раздевалке. Команда готовится, бьется, сражается — и вдруг такой совершенно дурацкий пенальти. Непонятно. Да еще после этого улыбка — вот это меня возмутило больше всего.

ABir
ABir
вчера в 19:15
Трудно представить, как закончилось, если бы не этот пенальти. Но счет на табло.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:50, ред.
Да, я уж вчера грешной мыслью подумал что Солари в этот раз 20го числа будет искать банкомат Газпромбанка рядом с базой чтобы премиальные обналичить. Однако сдулась после пропущенного мяча вся команда как будто плана Б у Спартака опять не предусмотрено. А уж на матчи с такими соперниками должны быть планы вплоть до буквы Я.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:17
А что так? Никогда не видел, как игрок игрока держит за футболку?
shur
shur
вчера в 17:01
..как будто Иваныч заграницей не был, там все улыбаются! Это у нас выход на улицу, как последний раз......!!!!!!!!!! И потом Солари и вековые традиции, игра, достижения Спартака вещи не совместимые!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:00
А что в советское время у нас много легионеров было?
Какой смысл сравнивать советский футбол с сегодняшним.
Сравнивать менталитет советского человека с латиноамериканским из 2026 года.
Если честно надоел подобный бред.
Может Солари ещё и партбилет на стол положить?
n2yju8c8re5j
n2yju8c8re5j
вчера в 16:57
Колосков с детства за спартак.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:56
Матч не смотрел но прочитал статью в которой разбирают эпизоды матча арбитры . Вендела говорят надо было увольнять за фол против Зобнина! А Соболя за удар локтем!
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:51
Да улыбычку - не мешало бы "стереть"...)
