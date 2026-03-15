Костромской «Спартак» объявил об уходе Бондаря с поста главного тренера

Костромской «Спартак» объявил об уходе Сергея Бондаря с должности главного тренера.
Такое решение принято в связи с изменениями, произошедшими в регламенте ФНЛ. С 2026 года для работы главным тренером в ФНЛ необходимо наличие лицензии категории «PRO» (UEFA Pro). У Бондаря есть лицензия «А», он продолжает работать в системе клуба.
Исполнять обязанности главного тренера будет Евгений Таранухин.
По состоянию на 1 июля 2025 года учредителями футбольного клуба «Спартак» из Костромы являются Дмитрий и Сергей Хотимские.
Хотимские — совладельцы «Совкомбанка», который является генеральным спонсором клуба.
Конечно они вкладываются не как Галицкий! На вопрос сравнивают ли они себя с ним , Дмитрий ответил - У него свои планы, у нас же гораздо скромнее все. Стадион мы тоже строим, но не такой масштабный, как у «Краснодара». Все же инвестиции там серьезнее, сравнивать нас не стоит !
По тихонечку дело двигается и думаю они сольются скоро с 4-го места! Стадион то не готов!
И что мне еще понравилось в его словах это его ответ про зарплаты игроков- В нашей команде существует принцип справедливой оплаты труда, все получают ровно столько, сколько заслуживают. Всем говорим: вы прибавляете в мастерстве, приносите пользу — и ваша зарплата будет расти. Нет такого, что кто‑то играет на миллион рублей, а мы платим 200 тысяч или наоборот. Все в команде довольны, те кто долго в клубе, у того хорошая зарплата.
По состоянию на 1 июля 2025 года учредителями футбольного клуба «Спартак» из Костромы являются Дмитрий и Сергей Хотимские.
Хотимские — совладельцы «Совкомбанка», который является генеральным спонсором клуба.
Конечно они вкладываются не как Галицкий! На вопрос сравнивают ли они себя с ним , Дмитрий ответил - У него свои планы, у нас же гораздо скромнее все. Стадион мы тоже строим, но не такой масштабный, как у «Краснодара». Все же инвестиции там серьезнее, сравнивать нас не стоит !
По тихонечку дело двигается и думаю они сольются скоро с 4-го места! Стадион то не готов!
И что мне еще понравилось в его словах это его ответ про зарплаты игроков- В нашей команде существует принцип справедливой оплаты труда, все получают ровно столько, сколько заслуживают. Всем говорим: вы прибавляете в мастерстве, приносите пользу — и ваша зарплата будет расти. Нет такого, что кто‑то играет на миллион рублей, а мы платим 200 тысяч или наоборот. Все в команде довольны, те кто долго в клубе, у того хорошая зарплата.