Костромской «Спартак» объявил об уходе Бондаря с поста главного тренера

вчера, 17:57

Костромской «Спартак» объявил об уходе с должности главного тренера.

Такое решение принято в связи с изменениями, произошедшими в регламенте ФНЛ . С 2026 года для работы главным тренером в ФНЛ необходимо наличие лицензии категории «PRO» ( UEFA Pro). У Бондаря есть лицензия «А», он продолжает работать в системе клуба.

Исполнять обязанности главного тренера будет Евгений Таранухин.