Россия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

Костромской «Спартак» объявил об уходе Бондаря с поста главного тренера

вчера, 17:57

Костромской «Спартак» объявил об уходе Сергея Бондаря с должности главного тренера.

Такое решение принято в связи с изменениями, произошедшими в регламенте ФНЛ. С 2026 года для работы главным тренером в ФНЛ необходимо наличие лицензии категории «PRO» (UEFA Pro). У Бондаря есть лицензия «А», он продолжает работать в системе клуба.

Исполнять обязанности главного тренера будет Евгений Таранухин.

Администратор «Торпедо» Александр Петров назначен советником гендиректора
11 марта
ОфициальноЭкс-помощник Нагельсманна вошел в тренерский штаб сборной Германии
10 марта
Официально«Сан-Паулу» сообщил об отставке Креспо
10 марта
ОфициальноОскар Гарсия возглавил «Аякс» вместо Фреда Грима
09 марта
ОфициальноБауэр уволен с поста главного тренера «Вольфсбурга»
08 марта
ОфициальноЭкс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Йорк покинул сборную Тринидада и Тобаго
07 марта
Кроманьонец Неандертальцин
вчера в 22:46
Зачем соблюдать стандарты УЕФА когда не допускают до кубков и чемпионатов.
sv_1969
вчера в 22:06
Ну таки да)))
Водолей Сергеев
вчера в 21:09
В курсе про спонсоров этих - имею ввиду Кострому как небогатый областной центр конечно...
sv_1969
вчера в 20:19
На данный момент это далеко не самый бедный клуб!
По состоянию на 1 июля 2025 года учредителями футбольного клуба «Спартак» из Костромы являются Дмитрий и Сергей Хотимские.

Хотимские — совладельцы «Совкомбанка», который является генеральным спонсором клуба.
Конечно они вкладываются не как Галицкий! На вопрос сравнивают ли они себя с ним , Дмитрий ответил - У него свои планы, у нас же гораздо скромнее все. Стадион мы тоже строим, но не такой масштабный, как у «Краснодара». Все же инвестиции там серьезнее, сравнивать нас не стоит !
По тихонечку дело двигается и думаю они сольются скоро с 4-го места! Стадион то не готов!
И что мне еще понравилось в его словах это его ответ про зарплаты игроков- В нашей команде существует принцип справедливой оплаты труда, все получают ровно столько, сколько заслуживают. Всем говорим: вы прибавляете в мастерстве, приносите пользу — и ваша зарплата будет расти. Нет такого, что кто‑то играет на миллион рублей, а мы платим 200 тысяч или наоборот. Все в команде довольны, те кто долго в клубе, у того хорошая зарплата.
Варвар7
вчера в 19:37
«Без бумажки ты букашка, а с бумажкой — человек»...)
Водолей Сергеев
вчера в 18:44
Четвёртыми в переходниках держаться - это ещё далеко не падение, для бедной Костромы и выходцев из 2 лиги это космос по результату, в то время когда более именитые Шинники и Роторы с Камазом не показывают кондиций
p8966u78ay6r
вчера в 18:00
Команда играет неплохо, лицензию нужно давать автоматически.
пират Елизаветы
вчера в 17:59
жаль, что прогнозируемо было падение Костромы
