«Пари НН» одержал крупную победу над «Крыльями Советов»

вчера, 18:28

«Пари НН» обыграл «Крылья Советов» в матче 21-го тура РПЛ (3:0).

Счет открыл Олакунле Олусегун на 29-й минуте, реализовав пенальти. Удвоил преимущество нижегородского клуба Лука Тичич на 45+2-й. Третий мяч забил Даниил Лесовой на 90+3-й.