Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Пари НН» одержал крупную победу над «Крыльями Советов»

вчера, 18:28
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Пари НН» обыграл «Крылья Советов» в матче 21-го тура РПЛ (3:0).

Счет открыл Олакунле Олусегун на 29-й минуте, реализовав пенальти. Удвоил преимущество нижегородского клуба Лука Тичич на 45+2-й. Третий мяч забил Даниил Лесовой на 90+3-й.

«Пари НН» занимает 13-е место в чемпионате России. КС идут 14-ми. У обоих клубов по 20 очков.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
просто Tomson
вчера в 21:01
НН молодцы, вылезли из подвала
uw8m2p7vtrg5
вчера в 19:48
Да, успех у Адиева, конечно, очень переменный. Ледяной душ от Динамо помог лишь на одну игру, в которой самарцы одолели махачкалинцев (2:0). Теперь же крылышки пропустили сразу три в Нижнем Новгороде, абсолютно по делу проиграв. Вторую кряду викторию одерживает Шпилевский со своей командой, выбираясь из зоны прямого вылета. Борьба в нижней части таблицы, конечно, будет серьёзной.
Scorp689
вчера в 19:29
НиНо с победой! Судья на троечку...
баск
вчера в 19:21
Если самарские (так и хочется написать "добрые самаритяне") спокойно
проигрывают, причём крупно, прямым конкурентам в борьбе за выживание,
раздаривая им очки, то как они собираются выживать в РПЛ?

Или РПЛ им просто надоела?
Сегодня к концу матча некоторые из них за 1,5 часа даже не вспотели.
Так за выживание не борятся.

Причём, в ближайших 7 турах им играть с Рубином, Зенитом, Ахматом, ЦСКА, Локомотивом и Спартаком.
С такой игрой, которую они показали сегодня, у кого из упомянутых Самара собирается забрать очки?..)
112910415
вчера в 19:01
эти парни серьезно настроены !
За адекватность
вчера в 18:56
Наверное самый яркий момент в исполнении гостей, это когда Песьяков выкинул за пределы поля бутсу Шнапцева. Ладно хоть Шнапцев оказался психологически устойчив, а то... Ну а ежели серьезнее и кратко по матчу, то "КС" игра мягко говоря не удалась. Сложно рассчитывать на положительный результат практически ничего опасного не создавая в атаке. Вроде и что-то бегали, пытались, но все как-то невпопад. Не сказать, что "НН" условно прямо сверкал атакующими действиями и парил по(над) полю(ем), но в итоге треху отгрузили. В общем болельщиков "Пари НН" с победой, болельщикам "КС" не расстраиваться. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
particular
вчера в 18:37
Нижний усиленно выбирается с низов...
Водолей Сергеев
вчера в 18:34
Неожиданный крупняк надо сказать..экспертов в студию)
25процентный клоун
вчера в 18:32
Судья и здесь сделал игру
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 