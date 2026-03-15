Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Германия. Бундеслига 2025/2026

«Бавария» обжалует дисквалификацию Диаса

вчера, 18:44
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)1 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» подала апелляцию на удаление вингера Луиса Диаса в матче с «Байером» (1:1).

Колумбийский футболист на 84-й минуте получил вторую желтую карточку после падения в штрафной площади соперника. Главный арбитр поединка Кристиан Дингерт посчитал, что игрок мюнхенской команды симулировал.

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен заявил:

Мы с беспокойством следим за развитием событий последних нескольких недель. Игра в Леверкузене стала кульминацией периода, в течение которого мы неоднократно сталкивались с сомнительными решениями. Будь то в Гамбурге, Дортмунде или Леверкузене — всегда возникали спорные ситуации, которые часто складывались не в нашу пользу. Немецкой футбольной ассоциации (DFB) необходимо повысить уровень работы своих арбитров. Признание Кристианом Дингертом своей ошибки — это честь, но само по себе это нам не помогает.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
Alex_67
сегодня в 00:40
В каждом клубе кто-нибудь пытается что-то обжаловать...
sv_1969
вчера в 20:07
Там наверное просто тоже есть у кого то юбилей)))
Варвар7
вчера в 18:54
Все хотят повысить уровень работы арбитров , кроме самих арбитров...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 