«Бавария» обжалует дисквалификацию Диаса

«Бавария» подала апелляцию на удаление вингера Луиса Диаса в матче с «Байером» (1:1).
Колумбийский футболист на 84-й минуте получил вторую желтую карточку после падения в штрафной площади соперника. Главный арбитр поединка Кристиан Дингерт посчитал, что игрок мюнхенской команды симулировал.
Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен заявил:
Мы с беспокойством следим за развитием событий последних нескольких недель. Игра в Леверкузене стала кульминацией периода, в течение которого мы неоднократно сталкивались с сомнительными решениями. Будь то в Гамбурге, Дортмунде или Леверкузене — всегда возникали спорные ситуации, которые часто складывались не в нашу пользу. Немецкой футбольной ассоциации (DFB) необходимо повысить уровень работы своих арбитров. Признание Кристианом Дингертом своей ошибки — это честь, но само по себе это нам не помогает.