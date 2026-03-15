«Барселона» отправила пять мячей в ворота «Севильи» в игре Примеры

вчера, 20:16

«Барселона» одержала победу над «Севильей» в матче 28-го тура Ла Лиги (5:2).

Счет открыл Рафинья на 9-й минуте, а на 21-й полузащитник сделал дубль. Оба гола были забиты с пенальти. На 38-й каталонский клуб увеличил преимущество после гола Даниэля Ольмо. Осо на 45+3-й сократил отставание гостей в счете. Рафинья на 51-й оформил хет-трик. На 60-й Жоау Канселу забил пятый мяч «сине-гранатовых». Джибриль Соу на 90+2-й провел второй гол андалусийцев.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании (70 очков). «Севилья» идет 14-й (31 балл).