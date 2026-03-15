«Барселона» отправила пять мячей в ворота «Севильи» в игре Примеры

вчера, 20:16
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона5 : 2Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Барселона» одержала победу над «Севильей» в матче 28-го тура Ла Лиги (5:2).

Счет открыл Рафинья на 9-й минуте, а на 21-й полузащитник сделал дубль. Оба гола были забиты с пенальти. На 38-й каталонский клуб увеличил преимущество после гола Даниэля Ольмо. Осо на 45+3-й сократил отставание гостей в счете. Рафинья на 51-й оформил хет-трик. На 60-й Жоау Канселу забил пятый мяч «сине-гранатовых». Джибриль Соу на 90+2-й провел второй гол андалусийцев.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании (70 очков). «Севилья» идет 14-й (31 балл).

амурец
амурец
сегодня в 02:42
ну ясненько пару пеналей, для барсуков придумали
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:59
Это число ему ещё аукнется. .знаки рулят)...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:42
за Лапорта отдано 66,6% голосов, а Фонт набрал 30,9%.
число из трех 6 оказалось достаточно для поддержки.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Bombon (раскрыть)
вчера в 23:39
Лапорта угадал с назначением Флика.
теперь Флик приносит вернул долг.
Futurista
Futurista ответ Bombon (раскрыть)
вчера в 23:21
Там голоса ещё считают, но скорее всего Лапорта будет переизбран...
Bombon
Bombon ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:15
Ну вот Лапорта и выйграл.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Bombon (раскрыть)
вчера в 22:42
Лапорта из адвокатов)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:39
Пять забила, но два, всё-таки, пропустила...
Bombon
Bombon ответ tf3rebkg4sau (раскрыть)
вчера в 22:34
Так и я о том же. Нет у Барсы ЦФ. И, скорее всего летом никого не купят. Если только Влахович перейдет. Ну это тоже такой себе игрок.
tf3rebkg4sau
tf3rebkg4sau ответ Bombon (раскрыть)
вчера в 22:00, ред.
А Торрес типа из убойного положения не мажет ? Да ладно вам ! Этот ещё хуже, чем поляк. Левандовски хоть открываться умеет, в отличии от...
Bombon
Bombon ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:51, ред.
В том-то и дело, что ничего он не сделал. Только слова. Из плюсов для команды лишь назначение Флика. И то, уже против этой Барсы многие научились играть. На этом все. Плюс критика Фонта за отсутствие экономического плана.

Но у Лапорты тоже этого плана нет. Даже своих игроков зарегистрировать не можем. Приходится рычаги дергать или в больничку кого-то отправлять. Не можем избавиться от балласта в виде Араухо, Левы, Торреса, Фати, Тер Штегена и купить нормальных игроков.

При этом для Лапорты Деку лучший спорт. директор. Провал со строительством стадиона, провал в трансферной политике, продажа активов, рост долгов - вот и все достижения Лапорты. Но вешать лапшу на уши он умеет. Обычный популист.

Но шансы на победу у него больше чем у Фонта. Фонт идиот только потому, что взял к себе в поддержку Бартомеу. К нему-то отношение у многих очень плохое.

Плюс сказки о Холланде, на которого нет денег и который нафиг не нужен. Призрак больших матчей. Ну и разговоры о Месси. Это уже пройденный этап. Как игрок он в Барсе не нужен. А о должности в клубе думать ему еще рано. Еще пару лет поиграет в МЛС. Это играет на руку Лапорте.
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:44
Барселона в 8 туре проиграла в гостях Севилье 4:1. Сегодня долг вернула
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Bombon (раскрыть)
вчера в 21:19
мне кажется, Фонта сильная программа.
потому Лапорта на нервах весь.
да. Лапорта многое сделал, старается, но получается криво.
долг вырос до 2,5 млрд.
Nenash
Nenash
вчера в 20:53
Отвратительная игра от Барсы... 👎
Bombon
Bombon ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:45, ред.
Переизберут скорее всего. Просто выбор из двух зол. По сути вся программа Лапорты строится на Флике т.к. больше никаких достижений нет. Одни сказки про возвращение к правилу 1 к 1(чего не произойдет), сказки про трансферы, которых нет и не будет, лишних 400 миллионов еще нужно на строительство стадиона, хотя подрядчика выбирал Лапорта. Еще и штраф в 45 миллионов за этого подрядчика. Плюс строительство сильно затянулось. Активы распроданы. Какие тут трансферы. Поэтому он и говорит про Леву и продление контракта. А если еще и от Ньюкасла вылетим, то денег вообще не будет. Мы Реша выкупить не можем даже в рассрочку на 3 года. Даже 10 миллионов свободных нет. Кроме пустого трепа ничего нет. А Фонт. Пока тоже только пустые слова. Хотя, кто знает. Лапорта проводит выборы сейчас, т.к. ничего еще не ясно по поводу этого сезона. В конце сезона мог бы и пролететь. А пока у него есть преимущество.
particular
particular
вчера в 20:42
Наконец-то и Рафинья свои 5 копеек вбросил :)) Шикарная победа!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Bombon (раскрыть)
вчера в 20:29
разве Лапорта переизбрали?
пока нет новостей ))
пора зачистит клуб от Деку, Мендеша и Эччеваррии.
значит, и от Лапорты
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 20:28
будь у Флика нормального ЦФ, Барса стала бы машиной смерти для всех.
Bombon
Bombon
вчера в 20:27
Понимаю, что экономили силы перед Ньюкаслом. Но в защите опять проходной двор. Но это дело обычное и уже никого не удивляет. Там Лапорта Леву продлить собрался на сезон-другой. Самое время. Благотворительность - дело хорошее, но платить почти 40 миллионов в год тому, кто не может даже в створ попасть из убойнейших позиций без сопротивления и элементарно мяч обработать - немного перебор. А Торреса даже не выпустили. Чтобы защитники Ньюкасла не умерли от смеха перед игрой.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 20:26
жаловаться на пенальти смешно.
может, Реалу отдать Тчуамени Севилье?
ведь его игра рукой в штрафной автоматически ни считается нарушением)
112910415
112910415
вчера в 20:25
нужна была победа !
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:24
Болел Барсы с Победой! Забили 5 но пропустили 2! Не может Барса без этого)))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 20:21
Барсу и болельщиков этого клуба с победой!)
Матч не смотрел, результат очень даже радует) понятно, что Севилья в этом сезоне переживает не лучшие времена, но все же..
Гави с возвращением на поле) желаю ему крепкого здоровья!
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 20:17, ред.
если бы Севилья в начале забила 3 мяча, то Барселоне дали бы пробить не 2 а 4 пенальти, до победы. судья сильно заряженным вышел на матч
Гость
