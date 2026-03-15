В «Балтике» объяснили, как команда смогла добраться до Ростова на самолете

вчера, 20:32
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников поделился информацией о том, как команда смогла прилететь в Ростов-на-Дону на матч 20-го тура РПЛ (1:1).

У команды получилось прилететь напрямую вместе с нашим партнером, авиакомпанией Red Wings. Не буду раскрывать деталей, но обычно авиакомпания запрашивает разрешение. Здесь нам не отказали, и команда смогла прилететь в Ростов. Это решалось в последний момент, потому что изначально давали разрешение на Ставрополь.

Ростовский аэропорт Платов закрыт для гражданской авиации с 24 февраля 2022 года.

ОфициальноРоберто Манчини не смог вовремя вернуться в расположение «Аль-Садда»
13 марта
СлухиНа Родри заявили в полицию из-за дрона
10 марта
Австралия после обращения Трампа предоставит визы 5 иранским футболисткам
09 марта
Гендиректор РЖД назвал задачу «Локомотива» в чемпионате России
09 марта
Божинов: «Были футболисты, которые курили, пили и при этом выигрывали»
08 марта
«Сельта» ищет футболку, в которой Мадонна выступала на «Балаидосе» в 90-м
08 марта
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:34
Да это просто кумовство какое-то....
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:32
Балтике просто повезло — сколько времени сэкономили...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:38
Респект ещё раз балтийцам
Гость
