В «Балтике» объяснили, как команда смогла добраться до Ростова на самолете

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников поделился информацией о том, как команда смогла прилететь в Ростов-на-Дону на матч 20-го тура РПЛ (1:1).

У команды получилось прилететь напрямую вместе с нашим партнером, авиакомпанией Red Wings. Не буду раскрывать деталей, но обычно авиакомпания запрашивает разрешение. Здесь нам не отказали, и команда смогла прилететь в Ростов. Это решалось в последний момент, потому что изначально давали разрешение на Ставрополь.

Ростовский аэропорт Платов закрыт для гражданской авиации с 24 февраля 2022 года.