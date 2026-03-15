«Рубин» разгромил «Локомотив»

вчера, 20:56

«Рубин» обыграл «Локомотив» в матче 21-го тура РПЛ (3:0).

Счет открыл Игор Вуячич на 23-й минуте. Автогол Антона Митрюшкина на 55-й позволил казанской команде удвоить преимущество. Третий гол провел Даниил Кузнецов на 70-й. С 44-й москвичи играли в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Максим Ненахов.

«Рубин» занимает 8-е место в чемпионате России (29 очков). «Локомотив» идет 3-м (41 балл).