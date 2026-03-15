«Рубин» разгромил «Локомотив»

«Рубин» обыграл «Локомотив» в матче 21-го тура РПЛ (3:0).
Счет открыл Игор Вуячич на 23-й минуте. Автогол Антона Митрюшкина на 55-й позволил казанской команде удвоить преимущество. Третий гол провел Даниил Кузнецов на 70-й. С 44-й москвичи играли в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Максим Ненахов.
«Рубин» занимает 8-е место в чемпионате России (29 очков). «Локомотив» идет 3-м (41 балл).
Если честно, то с первых минут не понравилась игра Локо, особенно в защите.
После того как Ненахов получил ЖК, подумал, что будет красная.
Судейство? Да, были конечно вопросы к судье, но больше вопросов к самому Локо.
А Рубин молодцы хорошо играли, было видно желание и у них многое получалось.
Как раньше говорил, что Краснодар с Зенитом фавориты и разыграют золото.
Локо не надо питать ложных иллюзий, а бороться в каждом матче.
Ну и конечно надо избавляться от лишних игроков типа Комличенко, Рамиреса и ещё ряда игроков.
Если честно, то с первых минут не понравилась игра Локо, особенно в защите.
После того как Ненахов получил ЖК, подумал, что будет красная.
Судейство? Да, были конечно вопросы к судье, но больше вопросов к самому Локо.
А Рубин молодцы хорошо играли, было видно желание и у них многое получалось.
Как раньше говорил, что Краснодар с Зенитом фавориты и разыграют золото.
Локо не надо питать ложных иллюзий, а бороться в каждом матче.
Ну и конечно надо избавляться от лишних игроков типа Комличенко, Рамиреса и ещё ряда игроков.
Одного снёс Рубин, и вдвоем остались..."
(А.Кристи, "10 негритят", из неопубликованного)
Одного снёс Рубин, и вдвоем остались..."
(А.Кристи, "10 негритят", из неопубликованного)