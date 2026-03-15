«Рубин» разгромил «Локомотив»

вчера, 20:56
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)3 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Рубин» обыграл «Локомотив» в матче 21-го тура РПЛ (3:0).

Счет открыл Игор Вуячич на 23-й минуте. Автогол Антона Митрюшкина на 55-й позволил казанской команде удвоить преимущество. Третий гол провел Даниил Кузнецов на 70-й. С 44-й москвичи играли в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Максим Ненахов.

«Рубин» занимает 8-е место в чемпионате России (29 очков). «Локомотив» идет 3-м (41 балл).

амурец
сегодня в 02:41
блин и что это было? а ведь так надеялся, что Локо выиграет
Пепс
вчера в 23:36
Рубин с победой!!! Как то неожиданно играли эти две последние игры. Надеялся конечно, но рад....что обыграли две сильные команды с общим счетом 5-1 . Так держать Рубин!!! 👍👍👍
25процентный клоун
25процентный клоун ответ particular (раскрыть)
вчера в 23:27
Спасибо) я старался. Футбол это просто игра, а мы иногда слишком серьёзные по отношению к нему)
sv_1969
sv_1969 ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 23:15
А кому вам? Я ваше то ни разу не отелю за зенит. При Союзе болел за Динамо Киев. А мое послание Вам имело подтекст чтобы просто хотя бы взяли три очка!
Муравьед
вчера в 22:49
Локомотив и так выше чем должен быть, плюс Баринов ушёл.
ildar_3871
ildar_3871 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:40, ред.
В игре со Спартаком Зенит был никакой , ладно Карасев помог ,не зря вас Оренбург победил , а мы вам не Оренбург )
sv_1969
sv_1969 ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 22:37
Ну хотя бы просто победить!!!
ildar_3871
ildar_3871 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:02
Ну да , свадебный генерал , он опытный , на ЧМ играл , его выпускают на 5 минут ) Играющий тренер . Но на тренировках Артига его хвалит , Моторин еле ходит говорит , Иванов бегает говорит )
ildar_3871
вчера в 22:00
Скорее всего Галактионов недооценил Артигу !
Так же поступили шнягин и ко , до конца матча говорили что Локомотив сыграл достойно , не заслужил поражения , а голы были со штрафного , игра была ничейная )
Потом начали Родимов и компания , это всего лишь 2игры )
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 21:58
Он скорее почётный капитан. Но как игрок он не в составе.
particular
particular ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:48
Какая сногсшибательная ксива у Вас на аве :) Моё почтение!
ildar_3871
ildar_3871 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:37
Тем неменее он капитан , его на лавку не посадили , Артига делает все правильно , не рубит с плеча !
bsjtg8udnzze
вчера в 21:34
А в итоге не просто проиграл сегодня Локо в Казани, но и сделал это с разгромным счётом, вследствие чего немного отрывается дуэт Краснодара и Зенита от железнодорожников. Впрочем, через месяц у команды Галактионова домашнее свидание с питерцами. И там будет у них возможность как-то всё подправить. Если, конечно, к тому моменту красно-зелёные не вылетят окончательно из чемпионской гонки.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:29
Олег Иванов это реликвия РПЛ. Он еле ходит уже
ildar_3871
вчера в 21:29
Как заиграли игроки , все заиграли по другому ,даже Иванов играет тики-таки !))))
25процентный клоун
вчера в 21:29
Локо с их календарём ждёт вторая пятерка
ildar_3871
вчера в 21:28
Осталось только Зенит разгромить !)
ildar_3871
вчера в 21:27
Артига молодчик , за 2 месяца создал другую команду !
пират Елизаветы
вчера в 21:22
Рубин с победой!
Байкал-38
Байкал-38 ответ просто Tomson (раскрыть)
вчера в 21:22
А где Комличенко лучше?
Эта детина больше падает, чем играет.
Он со своми габаритами должен всех таранить, от него должны все отскакивать, а он от дунавения ветра падает.
Он меня бесит, губит почти все перспективные атаки, которые через него идут.
Дошло до того, что даже когда на нём нарушают правила судьи не всегда свистят, так как уже не верят, упадёт и валяется.
Это деревянный тормоз.
пират Елизаветы
вчера в 21:22
рад за Олега Иванова, жаль, мало играет.
пират Елизаветы
вчера в 21:21
однако бывший рулевой Химки преобразил Рубин.
За адекватность
вчера в 21:21
Собака кибер-робот доставившая мяч к центру поля перед началом матча принесла хозяевам удачу. А ежели серьезнее, то игра "Рубина" понравилась. Бахнули "Краснодар", теперь "Локо" под раздачу попал.Такая игра клуба из Казани в гораздо более выгодную сторону отличается от игры "Рубина" Рахимова. И это несмотря на потери в составе. Не ведаю как будет дальше, но пока так. Грипши очень даже неплох. Касаемо "Локо", удаление удалением, но что "железнодорожники" создали за первый тайм, играя в полных составах? Удар Ньямси после стандарта, ну такое. У хозяев конечно тоже условно кучи моментов в первом тайме не было, но забили после стандарта, а главное с каким желанием и как играли. В общем болельщиков "Рубина" с победой, болельщикам "Локо" не расстраиваться. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
Муравьед
вчера в 21:15, ред.
После разгрома от Рубина. Локомотиву ещё играть с Акроном, Динамо Махачкала, Оренбург, Спартак, Зенит, ЦСКА......Без Баринова будет тяжко.
Может и третье место Локо не удержать.
Байкал-38
Байкал-38 ответ просто Tomson (раскрыть)
вчера в 21:15
Не думаю, что стоит во всём венить судью, Локо сам проиграл этот матч, а Рубин заслуженно выиграл.
Просто у Локо сразу не пошла игра.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ chromage (раскрыть)
вчера в 21:14
да, теперь можно только гадать.
chromage
chromage ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 21:13
Я тоже об этом. Победа наверное в любом случае заслуженная была бы. Просто не с таким счетом.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:12
В целом Рубин победил заслуженно, но есть одно но: как бы все сложилось, если бы не спорное (на мой взгляд, левое) удаление?
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:12, ред.
Как же всё таки повезло тем, кто имел возможность и купил годовой абонемент на матчи ЧР!
С самого начала возобновления чемпионата меня в очередной раз не покидает ощущение, что я смотрю с июля 2025 года по настоящее время не один чемпионат, а два.
Пусть и в усечённом виде. ))
Рубин воспрял, а Локо как-то совсем завял.
Даже Батраков на себя не был похож.
Казанцы молодцы: победа с крупным счётом вполне заслуженная.
БЕЗ Даку даже лучше играли: когда он был на поле, все футболисты и зрители смотрели на него как на палочку-выручалочку.
А сейчас игроки Рубина раскрыли в себе внутренние резервы и КОМАНДЫ на поле стало больше.
просто Tomson
просто Tomson ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:11
Комличенко? Его надо было в старте ставить, Батраков где-то с кубкового матча играет никакуще, с Ахматом например он был худшим, явно в 26 году Комличенко лучше Батракова
