Директор «Атлетико» надеется на продление контракта с Альваресом

Директор мадридского «Атлетико» в интервью Movistar ответил на вопрос о ситуации с нападающим .

Ранее появилась информация об интересе к игроку со стороны «Барселоны».

Как и с Антуаном (Гризманном — прим.ред.). У него контракт, и он останется с нами.

Хулиан ясно сказал, что очень счастлив в «Атлетико», и все, что он говорит, интерпретируется определенным образом. Я не вижу никаких новостей относительно Хулиана.

Никаких проблем нет, просто люди ищут проблемы там, где их нет. Я согласен с тем, что сказал тренер вчера. Новости в том, что он показывает исключительно хорошие результаты.

Мы надеемся, что он останется надолго и что его контракт будет продлен.