Директор «Атлетико» надеется на продление контракта с Альваресом

вчера, 21:37

Директор мадридского «Атлетико» Матеу Алемани в интервью Movistar ответил на вопрос о ситуации с нападающим Хулианом Альваресом.

Ранее появилась информация об интересе к игроку со стороны «Барселоны».

Как и с Антуаном (Гризманном — прим.ред.). У него контракт, и он останется с нами.

Хулиан ясно сказал, что очень счастлив в «Атлетико», и все, что он говорит, интерпретируется определенным образом. Я не вижу никаких новостей относительно Хулиана.

Никаких проблем нет, просто люди ищут проблемы там, где их нет. Я согласен с тем, что сказал тренер вчера. Новости в том, что он показывает исключительно хорошие результаты.

Мы надеемся, что он останется надолго и что его контракт будет продлен.

Соглашение аргентинца с испанским клубом рассчитано до лета 2030 года.

t8dkrhp3fmg5
вчера в 23:52, ред.
Барселона нуждается в центрфорварде. Но бабла нет. Поэтому ей и остаётся, как смазливой девке ходить по дорогим бутикам, и лишь облизываться. Печально.

По Альваресу. Парень поставил свою подпись до 30 - года, выбрав синицу в руке. С одной стороны правильно, но с другой, такой игрок, если он хочет достичь высот, должен играть в топовой команде. Думаю, что на сегодняшний момент он уже начинает локти кусать... Немудрено.
Варвар7
вчера в 21:49
Типа "раздули из мухи слона"...)
