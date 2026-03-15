Директор «Атлетико» надеется на продление контракта с Альваресом

Директор мадридского «Атлетико» Матеу Алемани в интервью Movistar ответил на вопрос о ситуации с нападающим Хулианом Альваресом.
Ранее появилась информация об интересе к игроку со стороны «Барселоны».
Как и с Антуаном (Гризманном — прим.ред.). У него контракт, и он останется с нами.
Хулиан ясно сказал, что очень счастлив в «Атлетико», и все, что он говорит, интерпретируется определенным образом. Я не вижу никаких новостей относительно Хулиана.
Никаких проблем нет, просто люди ищут проблемы там, где их нет. Я согласен с тем, что сказал тренер вчера. Новости в том, что он показывает исключительно хорошие результаты.
Мы надеемся, что он останется надолго и что его контракт будет продлен.
Соглашение аргентинца с испанским клубом рассчитано до лета 2030 года.
По Альваресу. Парень поставил свою подпись до 30 - года, выбрав синицу в руке. С одной стороны правильно, но с другой, такой игрок, если он хочет достичь высот, должен играть в топовой команде. Думаю, что на сегодняшний момент он уже начинает локти кусать... Немудрено.
