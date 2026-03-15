Эшли Коул возглавил «Чезену»

вчера, 21:53

«Чезена» объявила о назначении Эшли Коула главным тренером команды. Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года с возможностью продления при выполнении определенных условий.

Бывший защитник лондонских «Арсенала», «Челси» и сборной Англии завершил карьеру игрока в 2019-м, после чего сразу начал тренерскую карьеру в академии «синих». Позже работал в тренерском штабе Ли Карсли в молодежной сборной Англии, а также помогал Фрэнку Лэмпарду в «Эвертоне» и «Челси». Кроме того, он ассистировал Уэйну Руни в «Бирмингем Сити».

«Чезена» выступает в итальянской Серии B, где после 30 матчей занимает 8-е место.

ОфициальноКостромской «Спартак» объявил об уходе Бондаря с поста главного тренера
Вчера, 17:57
Администратор «Торпедо» Александр Петров назначен советником гендиректора
11 марта
ОфициальноЭкс-помощник Нагельсманна вошел в тренерский штаб сборной Германии
10 марта
Официально«Сан-Паулу» сообщил об отставке Креспо
10 марта
ОфициальноОскар Гарсия возглавил «Аякс» вместо Фреда Грима
09 марта
ОфициальноБауэр уволен с поста главного тренера «Вольфсбурга»
08 марта
Alex_67
сегодня в 02:41
А почему именно Италия 🇮🇹 и Чезена?
CCCP1922
сегодня в 02:35
Посмотрим, какой из него вырастет тренер...
iBragim2102
вчера в 21:59
Оболдеть
Гость
