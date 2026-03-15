ЦСКА будет оспаривать красную карточку Челестини

вчера, 22:59

Директор по коммуникациям ЦСКА в эфире «Матч ТВ» сообщил о том, что клуб подаст апелляцию на удаление главного тренера команды в игре 21-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:1).

В добавленное ко второму тайму время мяч вышел за пределы поля, рулевой калининградской команды Андрей Талалаев выбил его на трибуну. Это спровоцировало массовую потасовку, в итоге оба тренера получили красные карточки.

Да, безусловно. Со стороны Фабио не было никакой агрессии. Ситуация была взрывоопасной. И Челестини шел, чтобы успокоить ситуацию. Он не мог оставить команду в стороне.

«Балтика» также оспорит удаление Талалаева.