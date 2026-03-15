ЦСКА будет оспаривать красную карточку Челестини

вчера, 22:59
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в эфире «Матч ТВ» сообщил о том, что клуб подаст апелляцию на удаление главного тренера команды Фабио Челестини в игре 21-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:1).

В добавленное ко второму тайму время мяч вышел за пределы поля, рулевой калининградской команды Андрей Талалаев выбил его на трибуну. Это спровоцировало массовую потасовку, в итоге оба тренера получили красные карточки.

Да, безусловно. Со стороны Фабио не было никакой агрессии. Ситуация была взрывоопасной. И Челестини шел, чтобы успокоить ситуацию. Он не мог оставить команду в стороне.

«Балтика» также оспорит удаление Талалаева.

Alex_67
сегодня в 01:29
Кирилл Брейдо совсем нас за дураков держит... Он пытается представить альтернативную версию того, что видела вся страна в конце поединка чемпионата России 🇷🇺 по футболу Балтика-ЦСКА. Стоит отметить, что у этого человека отлично развито воображение. Получилась героическая история. Оказывается Фабио всегда появляется там, где несправедливость. На этот раз опасно было в технической зоне Балтики. Челестини оценил ситуацию и пошёл туда с единственной целью — навести порядок. По пути он перевел через дорогу несколько старушек и уступил в общественном транспорте свое место старику. Надо договориться, чтобы итальянцу выдали знак ГТО, подумал Кирилл, продолжая нести чушь. А ведь у него такая серьёзная должность?
STVA 1
сегодня в 00:29
Думаю что это бесперктивное дело
Байкал-38
сегодня в 00:16, ред.
Ещё один факт, что Брейдо не стоит верить.
Весь тренерский штаб во главе с Талалаевым во время конфликта не покидали свою техническую зону. На видео видно когда началась заварушка и Кармо запасные игроки Балтики оттеснили в поле, Челестини никого не бежал успокаивать.
Он с криками подбежал к Талалаеву и схватил за грудки Талалаева, но его сразу же вытолкнули из зоны, но он всё равно пытался добраться до Талалаева. На видео это видно.
Брейдо, а ты тот ещё врун.
вчера в 23:55
Брейдо дурачок какой то, что за бред он несёт?
Ладно не было бы видео, тогда бы мог проканать этот бред.
На видео отчётливо видно как Челестини с пеной во рту пытается прорваться в техническую зону Балтики к Талалаеву и что то орёт по итальянски.
Талалаев кстати знает итальянский и понял, что кричал ему Челестини и ответил ему, в том числе и жестами.
Хотя может для дурачков типа Брейдо это считается нормой?
Мы видели как взбесился Кармо, как метался бешенный Челестини, а потом Брейдо сказал, что они взбешены удалением...
Это, что эпидемия? Надо срочно изолировать!!!
drug01
вчера в 23:39
Надо наказать самого главного организатора этого момента встречи
25процентный клоун
вчера в 23:30
Удивительно не убедительные объяснения в попытке выбелить действия Фабио. Ну посмотрим чего они там решат на неделе
