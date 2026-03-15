ЦСКА будет оспаривать красную карточку Челестини

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в эфире «Матч ТВ» сообщил о том, что клуб подаст апелляцию на удаление главного тренера команды Фабио Челестини в игре 21-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:1).
В добавленное ко второму тайму время мяч вышел за пределы поля, рулевой калининградской команды Андрей Талалаев выбил его на трибуну. Это спровоцировало массовую потасовку, в итоге оба тренера получили красные карточки.
Да, безусловно. Со стороны Фабио не было никакой агрессии. Ситуация была взрывоопасной. И Челестини шел, чтобы успокоить ситуацию. Он не мог оставить команду в стороне.
«Балтика» также оспорит удаление Талалаева.
Весь тренерский штаб во главе с Талалаевым во время конфликта не покидали свою техническую зону. На видео видно когда началась заварушка и Кармо запасные игроки Балтики оттеснили в поле, Челестини никого не бежал успокаивать.
Он с криками подбежал к Талалаеву и схватил за грудки Талалаева, но его сразу же вытолкнули из зоны, но он всё равно пытался добраться до Талалаева. На видео это видно.
Брейдо, а ты тот ещё врун.
