Главный тренер «Тоттенхэма» мог перепутать сотрудника клуба со Слотом

вчера, 23:27

В Сети распространяется видеоролик с моментом из матча 30-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (1:1).

Перед началом игры главный тренер лондонского клуба направился к сотруднику «шпор» по связям с игроками Аллану Диксону, который является зятем бывшего председателя клуба Дэниела Леви.

Подойдя сзади, Тудор похлопал Диксона по плечу, обнял его и улыбнулся, в то время как Диксон неловко посмотрел на него. Аллан быстро похлопал Тудора по груди в ответ, и хорват направился к скамейке запасных «Энфилда», где в итоге пожал руку рулевому соперника .

Фанаты предположили, что Тудор перепутал Диксона со Слотом.