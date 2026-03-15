Главный тренер «Тоттенхэма» мог перепутать сотрудника клуба со Слотом

вчера, 23:27
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

В Сети распространяется видеоролик с моментом из матча 30-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (1:1).

Перед началом игры главный тренер лондонского клуба Игор Тудор направился к сотруднику «шпор» по связям с игроками Аллану Диксону, который является зятем бывшего председателя клуба Дэниела Леви.

Подойдя сзади, Тудор похлопал Диксона по плечу, обнял его и улыбнулся, в то время как Диксон неловко посмотрел на него. Аллан быстро похлопал Тудора по груди в ответ, и хорват направился к скамейке запасных «Энфилда», где в итоге пожал руку рулевому соперника Арне Слоту.

Фанаты предположили, что Тудор перепутал Диксона со Слотом.

z2v59muknc8f
сегодня в 04:55
Они как были близнецы, не удивительно что попутал
Bad Listener
сегодня в 04:35
Могло быть хуже
пират Елизаветы
сегодня в 00:54
а затем спросил у скамейки, а какой из них Слот? ))
Nenash
вчера в 23:53
Не перепутал.. Какая разница.. 🤭
lazzioll
вчера в 23:51
на первой фотке вообще похож, а уж со спины кто их лысых разберет)
Варвар7
вчера в 23:50
Черт разберёшь этих лысых - они все на одно лицо...)))
Гость
