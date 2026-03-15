Фернандеш побил рекорд Бекхэма по голевым передачам за сезон в АПЛ

вчера, 23:52

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отметится двумя результативными передачами в матче 30-го тура Английской Премьер-Лиги с «Астон Виллой» (3:1).

Хавбек ассистировал Каземиро и Матеусу Кунье. Всего португалец сделал 100 голевых передач за МЮ. Также он побил рекорд бывшего футболиста манкунианцев Дэвида Бекхэма по количеству голевых пасов за один сезон в АПЛ, сделав 16 ассистов. На счету Бекхэма было 15 передач в сезоне 1999/2000.

Макс Доуман стал самым молодым автором гола в истории АПЛ
Вчера, 09:32
ОфициальноЭмери быстрее всех в истории «Астон Виллы» одержал 100 побед как тренер
13 марта
Куртуа — лучший вратарь-ассистент в истории Лиги чемпионов
13 марта
Официально41-летний Тиаго Силва стал самым возрастным дебютантом Лиги Европы
13 марта
Джеко обновил рекорд Второй Бундеслиги как самый возрастной автор гола
07 марта
«Шеффилд Уэнсдей» установил антирекорд, вылетев из Чемпионшипа в феврале
22 февраля
shur
shur
сегодня в 00:20
..с обновлённой игрой команды, каюсь в сильной критике португальца! Но в каждой критике есть доля правды, а она
в уши кое кому прокатила! Надеюсь не сглазить парня,во благо МЮ! Дэвида обойти суметь надо,рэспект!!!

....Хоть и давно болею за "Реал",
Кумир мой Дэвид Бэкхем - идеал!
Его сегодня Бруно обошёл и перегнал!
В Манчестере пока Он лучший,доказал!!!
