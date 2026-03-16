Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

Сунгатулин о Василии Березуцком: «И пошутить может, и потребовать»

сегодня, 09:22

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин высказался о методах работы нового тренера команды Василия Березуцкого. Он возглавил команду 11 декабря.

В принципе новый тренер нам не стал много каких-то новых вещей говорить. Какие-то аспекты игры поменялись в плане прессинга и контроля, но все равно тренер старается подстраиваться под сильные качества наших футболистов. Конечно, приятно, что у Березуцкого за спиной большое количество игр, большие трофеи, он и как человек нормальный, и пошутить может, и потребовать.

Предыдущим местом работы 43-летнего Березуцкого был азербайджанский «Сабах». Под его руководством клуб выиграл свой первый в истории трофей — Кубок Азербайджана.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
112910415
сегодня в 12:40
да нормальный мужик !
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:57
Давно не читал тексты известного "ж. Д. Эксперта, Случайно увиделл в этой новости и понял, что биполярное расстройство не так безобидно. У поклонников Талалаева явной неприязнью к ЦСКА оно проявляется особенно отчетливо. Надо попить водички из озера близлежащеговозможно поможет. А иначе придется с Талалевым одну палату делить.
z7tf46yabkbu
сегодня в 10:46
Уже титулованный тренер ! Респект.
drug01
сегодня в 10:17
Василий был и игрок весёлый
lotsman
сегодня в 09:59
И на рыбалку съездить, и в баньку сходить.)
8uutnfut9ne9
сегодня в 09:56
Вася ещё тот шутник
exupkff43yry
сегодня в 09:54
Посмотрим что в итоге у Васи получится.....
Байкал-38
сегодня в 09:50
    9mjmaz5gh45r
    сегодня в 09:43
    Мимо своего Урала я без шуток не хожу...
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     