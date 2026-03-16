Лапорта вновь избран президентом «Барселоны»

Жоан Лапорта одержал убедительную победу на выборах президента «Барселоны», набрав 68,18% голосов (32 934) против 29,78% у Виктора Фонта (14 385).
Голосование прошло 15 марта, окончательные итоги подведены в ночь на 16 марта. 63-летний Лапорта продолжит руководить клубом до 2031 года — это его третий срок после 2003–2010 и 2021–2026 годов.
При нём «Барса» выиграла 6 титулов Ла Лиги, 3 Кубка Испании, 2 Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ. Фонт уже поздравил соперника с победой.
За этот период Реал Мадрид (основной конкурент) завоевал:
Суперкубок Испании — 7 раз, Кубок европейских чемпионов / Лига чемпионов УЕФА — 6 раз, Суперкубок УЕФА — 5 раз, Чемпион Испании - 8 раз, Кубок Испании - 3 раза, Клубный чемпионат мира - 1 раз. Так, что Лапорта дерзай, в 63 года, сил и энергии ещё полно, в отличии от 77-и летнего Переса из Реала.
За этот период Реал Мадрид (основной конкурент) завоевал:
Суперкубок Испании — 7 раз, Кубок европейских чемпионов / Лига чемпионов УЕФА — 6 раз, Суперкубок УЕФА — 5 раз, Чемпион Испании - 8 раз, Кубок Испании - 3 раза, Клубный чемпионат мира - 1 раз. Так, что Лапорта дерзай, в 63 года, сил и энергии ещё полно, в отличии от 77-и летнего Переса из Реала.
которая сейчас на подъёме и лидирует в Ла-Лиге. Удачи "Барсе" в нынешнем розыгрыше ЛЧ!
которая сейчас на подъёме и лидирует в Ла-Лиге. Удачи "Барсе" в нынешнем розыгрыше ЛЧ!
https://youtu.be/F23LGC1NRmE?si=boWCAkPp-XN4b6dl