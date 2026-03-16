Лапорта вновь избран президентом «Барселоны»

сегодня, 08:34

Жоан Лапорта одержал убедительную победу на выборах президента «Барселоны», набрав 68,18% голосов (32 934) против 29,78% у Виктора Фонта (14 385).​

Голосование прошло 15 марта, окончательные итоги подведены в ночь на 16 марта. 63-летний Лапорта продолжит руководить клубом до 2031 года — это его третий срок после 2003–2010 и 2021–2026 годов.​

При нём «Барса» выиграла 6 титулов Ла Лиги, 3 Кубка Испании, 2 Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ. Фонт уже поздравил соперника с победой.

Vilar
сегодня в 11:07
Думаю, это Лапорте аванс. Ведь руководит он Барселоной уже 23 года, по титулам результат, чуть выше среднего.
За этот период Реал Мадрид (основной конкурент) завоевал:
Суперкубок Испании — 7 раз, Кубок европейских чемпионов / Лига чемпионов УЕФА — 6 раз, Суперкубок УЕФА — 5 раз, Чемпион Испании - 8 раз, Кубок Испании - 3 раза, Клубный чемпионат мира - 1 раз. Так, что Лапорта дерзай, в 63 года, сил и энергии ещё полно, в отличии от 77-и летнего Переса из Реала.
y5mvagvq5tu5
сегодня в 10:45
Витю в соперники поставили просто для массовки.
sir_Alex
сегодня в 10:37
Без вариантов.
Agamaga005
сегодня в 10:37
Мои поздравления! Сейчас другой и не нужен.
a69h568s3k4e
сегодня в 10:33
Кто бы сомневался. Пусть уж лучше будет Лапорта, чем новый Бартомеу.
sv_1969
сегодня в 10:12
Мне кажется все закономерно!
Валерыч
сегодня в 10:04
Достойный выбор. Пусть продолжает Жоан Лапорта руководить "Барселоной",
которая сейчас на подъёме и лидирует в Ла-Лиге. Удачи "Барсе" в нынешнем розыгрыше ЛЧ!
CCCP1922
сегодня в 09:11
Победил тот, кто должен был это сделать. Фонт способен только на популистские заявления. Эксплуатация имени Месси ему не принесла много процентов голосов... А участие Хави в предвыборной кампании? Впрочем, выборы уже прошли, их итоги опубликованы. Желаю Барселоне справиться со своими трудностями!!! При всех неприятных обстоятельствах статистика у Лапорты отличная... Вот только арабских денег лучше сторониться.
r3u59dx2q56z
сегодня в 09:09
Виктор Фонт в случае победы хотел сменить часть директоров Барсы, включая Деку. Он постоянно ругает «неэффективное управление финансами». На презентацию проекта Фонта пришел Хави – поддерживал его, даже когда тренировал Барсу при Лапорте.... но похоже многим это не понравилось....
Nenash
сегодня в 09:01, ред.
Джимми, Джимми, ача, ача.. 🤭🕺
6yx34ezd54ty
сегодня в 09:00
Думаю, что от добра добра не ищут, как бы не критиковали Лапорту (возможно и справедливо, не мне судить), Барса сейчас на восходящем тренде, что называется. И смена руководства (особенно известного только своими заявлениями, но не делами) намного больший риск, чем продолжение развития. Да и Флику будет спокойнее с Лапортой конечно, а я надеюсь, что его история в Барселоне ещё далека от завершения.
Варвар7
сегодня в 08:52
Фонту не хватило "фонду"...)
