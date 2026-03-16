Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Италия. Серия А 2025/2026

Гасперини: «Не уважаю поведение „Комо“ ни на поле, ни за его пределами»

сегодня, 09:29
КомоЛоготип футбольный клуб Комо2 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини резко отреагировал на слова Сеска Фабрегаса после матча «Комо» — «Рома» (2:1). Испанский тренер публично упрекнул его за отсутствие послематчевого рукопожатия.​

В своем комментарии Гасперини заявил: «„Комо" — сильная команда, но я не уважаю их поведение — ни на поле, ни у кромки». Тем самым он дал понять, что у него есть претензии к действиям соперника в течение всего матча, включая эпизоды с симуляциями и удалением Уэсли.​

Ранее Фабрегас в эфире Sky Sport подчеркнул, что всегда жмёт руку коллегам вне зависимости от исхода и назвал уход Гасперини без рукопожатия вопросом базового уважения и спортивного поведения.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
lazzioll
сегодня в 14:07
ооооо, Рома то достойна уважения однозначно. один только манчини чего стоит, как ни матч - то благородный поступок от него)). сборище провокаторов во все времена всегда ими были.Салемакерс, Дибала, Паредес - даже после ухода многие продолжают свои удары исподтишка и провокации. даже Тотти с которым они носятся норовил всегда плюнуть в спину или в лицо. А манчини когда-нибудь допровоцируется что вместо маски аппарат Елизарова на морде будет носить до конца жизни))) а Гасперини - это вовсе мутный тип, который плевать хотел на игроков - ему подавай результат ценой травм и переломов. высказался))
матос
сегодня в 12:01
Время нужно конечно но 25 лет уже прошло как Рома в крайний раз Скудо брала , Капелло тогда рулил ими. Коллектив неплохой всегда был но хз чего им не хватает для победы в Серии А.
Alex_67
сегодня в 11:37
Ну и кому это нужно?
Варвар7
сегодня в 11:09
«Не уважаю поведение „Комо“ ни на поле, ни за его пределами» - это заявление после матча может вызвать только саркастическую ухмылку...
Статистическая справка : - Удары по воротам - 22 : 3 .
- Удары в створ - 7 : 1
Это же надо настолько не уважать соперника , что даже "брезговать" бить по их воротам...)))
n274erx98gjn
сегодня в 10:47
Тем не менее Комо выше в таблице, значит сильнее.
4hyc3pk38ktu
сегодня в 10:30
Гаспер мне перестал импонировать ещё со времён Аталанты, когда не по-мужски себя повёл с Лукманом. А тут ещё и выясняется, что проигрывать не умеет. Перезрелый 68-летний подросток.
STVA 1
сегодня в 10:14
Может и катают! Однако счет на табло
tj28nbvbakvu
сегодня в 10:02, ред.
Могу ошибаться, но складывается такое впечатление, что этот вдруг откуда ни возьмись взявшийся Комо становится всё более сильным раздражителем для завсегдатаев серии А. Если не так давно гранды им только снисходительно делали комплименты после того, как забирали три очка, то сейчас ситуация стремительно поменялась и теперь эти очки забирают уже у старожилов. Причём забирают уверенно и с такой регулярностью, что их уже хватает на место в Лиге Чемпионов. То есть, там, вполне возможно, будет играть засланный испанский казачок, а маститым итальянским зубрам придётся гулять по холодку и маяться дурью в разных других лигах с босяками типа Дрит, Целе и прочих Ягеллоний. И что особенно обидно, что уже даже букмекеры считают "какой-то" Комо фаворитом в матче с "самой" Ромой и в итоге оказываются правы. Вот именно поэтому-то любая негативная мелочь, связанная с Комо, вызывает такую бомбическую и явно не соразмерную ей реакцию аборигенов СериАла
cz58rqpww45r
сегодня в 09:49
Верно говорит. Раздражает когда команда только и делает что катает мяч между линией обороны и своим вратарём, при этом даже не всегда ведя в счёте.
пират Елизаветы
сегодня в 09:37
Комо учится)) и футбол, и этика, все придет. Дай только время. Римлянам тоже нужно время. На завоевания скудетто.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 