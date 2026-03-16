Гасперини: «Не уважаю поведение „Комо“ ни на поле, ни за его пределами»

сегодня, 09:29

Главный тренер «Ромы» резко отреагировал на слова Сеска Фабрегаса после матча «Комо» — «Рома» (2:1). Испанский тренер публично упрекнул его за отсутствие послематчевого рукопожатия.​

В своем комментарии Гасперини заявил: «„Комо" — сильная команда, но я не уважаю их поведение — ни на поле, ни у кромки». Тем самым он дал понять, что у него есть претензии к действиям соперника в течение всего матча, включая эпизоды с симуляциями и удалением Уэсли.​

Ранее Фабрегас в эфире Sky Sport подчеркнул, что всегда жмёт руку коллегам вне зависимости от исхода и назвал уход Гасперини без рукопожатия вопросом базового уважения и спортивного поведения.