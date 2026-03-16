Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко оценил слова форварда «Акрона» Артема Дзюбы о желании вернуться в московский клуб.
Дзюба знает, что «Спартак» — это великий клуб! Он рос вместе со мной. Мы вместе с ним были. Игроки должны соответствовать этому величию. Сегодня, к сожалению, некоторые футболисты до этого уровня не дотягивают. Однако в этом они не виноваты.
Понятно что Лукойл в команде создаёт такие условия что можно не дотягивать и всё равно получать зарплату, но как можно не любить своё дело и чисто ради зарплаты этим заниматься мне понять не дано? Незрелость какая-то.
Я никогда не стал бы заниматься тем что не приносит удовлетворения и радости от процесса, самоуважение не позволяет. А в Спартаке сейчас очень много игроков именно отбывают номер, особенно паспортисты.
