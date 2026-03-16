Шпилевский поблагодарил фанатов команды после победы над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Пари НН» высказался о победе над «Крыльями Советов» в 21-м туре чемпионата России (3:0).

Рад, что пришло больше зрителей, чем неделю назад. Надеюсь, что болельщикам понравилась игра с «Сочи», был повод посетить игру с «Крыльями Советов», и хорошо, что она удалась. Спасибо зрителям за поддержку, а ребятам – за игру. Они большие молодцы!

В первые 20 минут я ошибся в структуре прессинга, потом мы внесли изменения, и игра с нашей стороны была контролируемая. Поздравляю с победой, но нельзя расслабляться, впереди нас ждет интересный матч с «Краснодаром». Наслышан, что там фантастический стадион – уже в предвкушении увидеть. Также буду рад встрече с Хуаном Боселли. Будем стараться следовать нашему стилю, играть в наш футбол, действовать дерзко.