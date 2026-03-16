В ЦСКА считают, что конфликт в матче с «Балтикой» спровоцировал Талалаев

Директор по коммуникациям ЦСКА рассказал об инциденте в концовке матча 21-го тура РПЛ против «Балтики». Наставник калининградцев помешал ЦСКА быстро ввести мяч в игру, чем вызвал потасовку с участием игроков и тренеров обеих команд. Помимо Талалаева, был удален и наставник «армейцев» .

На мой взгляд, а я говорю с точки зрения человека, который стоял от этого момента в 10 метрах, мы видим, что Талалаев провоцирует ситуацию. Дальше начинается заваруха, и пошла практически ситуация стенка на стенку. Игроки начали толкаться. Что в этом моменте делать Челестини? Оставаться в стороне и стоять руки в боки? Ни один лидер коллектива не может так поступить.

Мы посмотрели техническую запись. Челестини спокойным шагом пришёл, чтобы попытаться поговорить, разобраться. И после этого товарищ Нагайцев, ассистент Талалаева, дважды довольно в агрессивной манере толкает Фабио. Не то, как он сказал во флеше, что «попросил покинуть техническую зону». Это было совсем не так. После этого Челестини спокойно отходит к судье, возвращается к себе, потасовка по большому счету завершена. И возобновляется по новой после того, как Челестини получает красную карточку. За что? А после этого Андрей Викторович показывал жесты, пальчиком тыкал Фабио. Что‑то там в подтрибунном помещении пытался сделать. Давайте об этом говорить.