В ЦСКА считают, что конфликт в матче с «Балтикой» спровоцировал Талалаев

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал об инциденте в концовке матча 21-го тура РПЛ против «Балтики». Наставник калининградцев Андрей Талалаев помешал ЦСКА быстро ввести мяч в игру, чем вызвал потасовку с участием игроков и тренеров обеих команд. Помимо Талалаева, был удален и наставник «армейцев» Фабио Челестини.
На мой взгляд, а я говорю с точки зрения человека, который стоял от этого момента в 10 метрах, мы видим, что Талалаев провоцирует ситуацию. Дальше начинается заваруха, и пошла практически ситуация стенка на стенку. Игроки начали толкаться. Что в этом моменте делать Челестини? Оставаться в стороне и стоять руки в боки? Ни один лидер коллектива не может так поступить.
Мы посмотрели техническую запись. Челестини спокойным шагом пришёл, чтобы попытаться поговорить, разобраться. И после этого товарищ Нагайцев, ассистент Талалаева, дважды довольно в агрессивной манере толкает Фабио. Не то, как он сказал во флеше, что «попросил покинуть техническую зону». Это было совсем не так. После этого Челестини спокойно отходит к судье, возвращается к себе, потасовка по большому счету завершена. И возобновляется по новой после того, как Челестини получает красную карточку. За что? А после этого Андрей Викторович показывал жесты, пальчиком тыкал Фабио. Что‑то там в подтрибунном помещении пытался сделать. Давайте об этом говорить.
В какой раз Талалаева вызывают на КДК? В пятый раз за сезон? Сколько красных карточек? Честно говоря, мне казалось, что двух мнений быть не может. Наша проблема, что мы повелись на провокацию. Но оценивать этот эпизод с какой‑то другой точки зрения просто нельзя, по‑моему.
Да Талалаев поступил некрасиво и должен был наказан судьёй, а какое право имел Кармо толкать тренера чужой команды?
И кого хотел успокоить Челестини в технической зоне Балтики, если там никого из ЦСКА не было? Это была явная провакация Талалаева, после оскорблении и после того как Челестини его схватил, тот вскипел.
Балтика в отличии от ЦСКА не стали делать никакие заяаления, только сказали, что будут оспаривать красную.
А вот ЦСКА делая такие заявления, пытаясь обелить своих, поступает очень глупо.
Есть видео, люди начали разбираться, смотреть не общую картину, а детали и видят как представители ЦСКА говорят не правду.
игрок-урод Кармо, толкнул гл. тренера команды противника - ЭТО ГЛАВНАЯ ПРОВОКАЦИЯ!!! А осудить поступок Талалаева, в первую очередь, должен был гл.судья в поле. И инцидента не было бы: судья показал бы ж.карточку Талалаеву, добавил бы 1-у минуту к доп.времени и ВСЁ!!! Так,что казните Кармо и Челестини.
Как написал вчера isamsn "Будь я на месте этого игрока может для Талалаева всё было бы печальней".
Дальше без комментариев.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1423867/talalaev-andrey-breydo-kirill 16.03.2026
А вот на видео с матча видно как Челестини подбежал к Талалаеву, при этом активно жестикулировал руками, что то громко кричал по итальянски и схватил Талалаева за грудки, после чего его вытолкнули из технической зоны Балтики.
Куда он активно еще долго хотел прорваться.
Хочу отметить, что весь тренерский штаб Балтики во время конфликта не покидал свою техническую зону.
Я не понимаю зачем так откровенно врать Брейдо, когда есть запись и все могут её посмотреть.
Или они думают, что камер на стадионе нет и запись матча никто не делал?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1423867/talalaev-andrey-breydo-kirill 16.03.2026
Кармо не выдержал и решил, что он судья и толкнул тренера в технической зоне.
Чистая красная и длительная дисквалификация.
Челестини с пеной во рту прибежал к Талалаеву, с оскорблениями на итальянской схватил Талалаева за грудки.
Заслуженная красная, длительная дисквалификация и курс лечения.
Брейдо взбесился, ему можно поосто курс уколов от бешенства.
Талалаева конечно нужно наказать за то, что он мяч выбил на требуны, но и нужно и Кармо с Челестини за агрессивные действия, оскорбление и рукопрекладство наказать по всей строгости.
Такого не должно быть в футболе!!!
Длительную дисквалификацию Талалаеву и принудительное лечение от вспышек гнева. Назначить тренеру "Балтики" курс приёма седативных препаратов.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1423867/talalaev-andrey-breydo-kirill 16.03.2026
А у вас там точно один Челестини? Может мы все какого-то другого видели? Или "товарищ" Брейдо тяжело брейдит?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1423867/talalaev-andrey-breydo-kirill 16.03.2026https://ss.6/userfiles/materials/218/2181323/1180x665.jpg
какая тебе разница сколько карточек у Талалаева, ты о своей команде думай и говори про свою
ну а слова бабаева о здоровье Андрея и его лечении лишний раз говорят что это за такая команда ЦСКА.... даже Зарема себе такого не позволяла, а она женщина, забыли армейцы, что Федотов вытворял
