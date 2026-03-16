Россия. Премьер-Лига 2025/2026

В ЦСКА считают, что конфликт в матче с «Балтикой» спровоцировал Талалаев

сегодня, 11:54
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал об инциденте в концовке матча 21-го тура РПЛ против «Балтики». Наставник калининградцев Андрей Талалаев помешал ЦСКА быстро ввести мяч в игру, чем вызвал потасовку с участием игроков и тренеров обеих команд. Помимо Талалаева, был удален и наставник «армейцев» Фабио Челестини.

На мой взгляд, а я говорю с точки зрения человека, который стоял от этого момента в 10 метрах, мы видим, что Талалаев провоцирует ситуацию. Дальше начинается заваруха, и пошла практически ситуация стенка на стенку. Игроки начали толкаться. Что в этом моменте делать Челестини? Оставаться в стороне и стоять руки в боки? Ни один лидер коллектива не может так поступить.

Мы посмотрели техническую запись. Челестини спокойным шагом пришёл, чтобы попытаться поговорить, разобраться. И после этого товарищ Нагайцев, ассистент Талалаева, дважды довольно в агрессивной манере толкает Фабио. Не то, как он сказал во флеше, что «попросил покинуть техническую зону». Это было совсем не так. После этого Челестини спокойно отходит к судье, возвращается к себе, потасовка по большому счету завершена. И возобновляется по новой после того, как Челестини получает красную карточку. За что? А после этого Андрей Викторович показывал жесты, пальчиком тыкал Фабио. Что‑то там в подтрибунном помещении пытался сделать. Давайте об этом говорить.

В какой раз Талалаева вызывают на КДК? В пятый раз за сезон? Сколько красных карточек? Честно говоря, мне казалось, что двух мнений быть не может. Наша проблема, что мы повелись на провокацию. Но оценивать этот эпизод с какой‑то другой точки зрения просто нельзя, по‑моему.

Байкал-38
сегодня в 15:29
Сразу после матча, по горячим следам все СМИ и многие футбольные люди накинулись на Талалаева, но со временем шумиха стихла и все стали разбираться в случившимся и уже акцент стал смещаться на через чур агрессивное поведение игрока и тренера ЦСКА.
Да Талалаев поступил некрасиво и должен был наказан судьёй, а какое право имел Кармо толкать тренера чужой команды?
И кого хотел успокоить Челестини в технической зоне Балтики, если там никого из ЦСКА не было? Это была явная провакация Талалаева, после оскорблении и после того как Челестини его схватил, тот вскипел.

Балтика в отличии от ЦСКА не стали делать никакие заяаления, только сказали, что будут оспаривать красную.
А вот ЦСКА делая такие заявления, пытаясь обелить своих, поступает очень глупо.
Есть видео, люди начали разбираться, смотреть не общую картину, а детали и видят как представители ЦСКА говорят не правду.
Vilar
сегодня в 15:03
Кто б сомневался, что в цска, так считают. Вот они, как-то легко забыли, что их
игрок-урод Кармо, толкнул гл. тренера команды противника - ЭТО ГЛАВНАЯ ПРОВОКАЦИЯ!!! А осудить поступок Талалаева, в первую очередь, должен был гл.судья в поле. И инцидента не было бы: судья показал бы ж.карточку Талалаеву, добавил бы 1-у минуту к доп.времени и ВСЁ!!! Так,что казните Кармо и Челестини.
Байкал-38
сегодня в 15:02
Игрокам и тренерам ЦСКА можно, они же святые!!!
Как написал вчера isamsn "Будь я на месте этого игрока может для Талалаева всё было бы печальней".
Дальше без комментариев.
Байкал-38
сегодня в 14:46
Мы посмотрели техническую запись. Челестини спокойным шагом пришёл, чтобы попытаться поговорить, разобраться.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1423867/talalaev-andrey-breydo-kirill 16.03.2026

А вот на видео с матча видно как Челестини подбежал к Талалаеву, при этом активно жестикулировал руками, что то громко кричал по итальянски и схватил Талалаева за грудки, после чего его вытолкнули из технической зоны Балтики.
Куда он активно еще долго хотел прорваться.
Хочу отметить, что весь тренерский штаб Балтики во время конфликта не покидал свою техническую зону.

Я не понимаю зачем так откровенно врать Брейдо, когда есть запись и все могут её посмотреть.
Или они думают, что камер на стадионе нет и запись матча никто не делал?
Байкал-38
сегодня в 14:36
Талалаев поступил конечно некрасиво, но вот с нервишками в армейском клубе совсем беда.
Кармо не выдержал и решил, что он судья и толкнул тренера в технической зоне.
Чистая красная и длительная дисквалификация.
Челестини с пеной во рту прибежал к Талалаеву, с оскорблениями на итальянской схватил Талалаева за грудки.
Заслуженная красная, длительная дисквалификация и курс лечения.
Брейдо взбесился, ему можно поосто курс уколов от бешенства.

Талалаева конечно нужно наказать за то, что он мяч выбил на требуны, но и нужно и Кармо с Челестини за агрессивные действия, оскорбление и рукопрекладство наказать по всей строгости.
Такого не должно быть в футболе!!!
25процентный клоун
сегодня в 14:34
Фабио нужно готовиться к трёх месячной дисквалификации, а чем он лучше Станковича? ничем, даже хуже, Деян не проигрывал 4ре матча подряд
w6h4gy8egyn3
сегодня в 14:27
Почему не наказан игрок цска, набросившийся на тренера чужой команды, где был судья?
25процентный клоун
сегодня в 14:23
Вам о своих "пациентах" надо сейчас думать, ведь зачинщиков никогда не наказывают
25процентный клоун
сегодня в 14:21
    nik9373
    сегодня в 13:55
    Гляньте на него, гопник чистой воды, только что пена не идёт изо рта и пар из ноздрей. Глаза кровью налились, руки по- блатнятски развёл.
    Red blu
    сегодня в 13:41
    КДК будет чем заняться - все будут скрупулезно разбирать, может, даже не один день, и все получат по заслугам. Что касается рецидива Талалаева, в дисциплинарном регламенте все прописано. Он получит по максимуму.
    CCCP1922
    сегодня в 13:35
    Надеюсь, публично высказанные точки зрения сторон, не повлияют на объективность того, кому поручили расследовать конфликт?
    lotsman
    сегодня в 13:16
    )) А Кармо белый и пушистый. У него с головой всё в порядке. Его лечить не надо и даже наказывать не надо. Может выходить на бровку и нападать на тренера соперников. И ничкего за это не будет.)
    Муравьед
    сегодня в 12:57, ред.
    Однозначно всю эту ситуацию спровоцировал Талалаев, выбив мяч на трибуну. Если бы думал головой, а не тем местом на котором сидят, ничего бы не было. Причем это уже не первый раз когда Талалаев отстраняется от матчей. Он только что отбыл наказание и вот опять.
    Длительную дисквалификацию Талалаеву и принудительное лечение от вспышек гнева. Назначить тренеру "Балтики" курс приёма седативных препаратов.
    isamsn
    сегодня в 12:54, ред.
    Он ещё проявил выдержку. Другой бы сразу в накаут отправил! Типа Зидана)))
    y5putankxeyt
    сегодня в 12:44
    Талалай просто инициировал для зрителей цирковой номер "Конь-огонь!", ну в смысле скачущий Челестини с полыханием под хвостом!
    112910415
    сегодня в 12:43
    один спровоцировал, другой поддержал ...
    ildar_3871
    сегодня в 12:25
    Это в*йна русских тренеров с нерусскими тренерами !
    ildar_3871
    сегодня в 12:17
    Такой же случай был с тренером Спартака , ему не подали руку !
    lotsman
    сегодня в 12:16
    А ваш полевой игрок Кармо, в этом эпизоде, действовал абсолютно правильно, как подобает полевому игроку во время матча?
    ildar_3871
    сегодня в 12:15
    талалай 1 на 1 не пошел , сбежал !
    STVA 1
    сегодня в 12:15
    Эмоции конечно зашкаливали! Не знаю но мне кажется правда где-то посередине!Это мое мнение!
    VeniaminS
    сегодня в 12:14
    Талалаев все спровоцировал - это точно !
    kra6rh8nb2pu
    сегодня в 12:13
    Челестини спокойным шагом пришёл, чтобы попытаться поговорить, разобраться.


    А у вас там точно один Челестини? Может мы все какого-то другого видели? Или "товарищ" Брейдо тяжело брейдит?

    А у вас там точно один Челестини? Может мы все какого-то другого видели? Или "товарищ" Брейдо тяжело брейдит?
    6rfbgbu8ny6j
    сегодня в 12:06
    Талалай, Талалай, что ж ты дразнил коня? Пристрелить не поднялась рука)
    25процентный клоун
    сегодня в 12:04, ред.
    ".... и дальше начинается заваруха")))) вот лепит из нас клоунов, и дальше игрок армейцев бьет Талалаева - врт что было дальше, а не заваруха
    какая тебе разница сколько карточек у Талалаева, ты о своей команде думай и говори про свою

    ну а слова бабаева о здоровье Андрея и его лечении лишний раз говорят что это за такая команда ЦСКА.... даже Зарема себе такого не позволяла, а она женщина, забыли армейцы, что Федотов вытворял
