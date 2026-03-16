В «Челси» задумались об увольнении Росеньора

сегодня, 13:37

Руководство «Челси» раздумывает над будущим главного тренера Лиама Росеньора. Сообщается, что владельцы Тодд Боэли и Бехдад Эгбали теряют уверенность в его способности руководить командой.

Совет директоров ищет стабильность на тренерском посту, но не видит в экс-тренере «Страсбура» нужных качеств. Обсуждается возможность расставания с Росеньором в конце сезона.

Причиной стало домашнее поражение 0:1 от «Ньюкасла», после которого «Челси» опустился на 6-е место в АПЛ.

112910415
112910415
сегодня в 14:35
он ведь не сам себя назначил ...
STVA 1
STVA 1 ответ 96vj88ap9nyt (раскрыть)
сегодня в 14:20
Серега Юран тоже свободен!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:18, ред.
Тренер виноват, а то что состав так себе, это ничего
Возможно, в раздевалке он потерял место
lazzioll
lazzioll
сегодня в 14:12
не ну и так слишком долго для Англии. месяц то хоть просидел?? им надо не трудовые договора заключать, а срочный трудовой договор на один матч. оплата сдельная. и пусть играются так хоть весь сезон с 38 тренерами
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 14:08
На что они вообще надеялись назначая его?😁 Идиоты пендосы…
матос
матос
сегодня в 14:08
Вот для чего рук-во Челси подписывало с ним контракт аж до 32 года??? Заплатить огромную неустойку???
96vj88ap9nyt
96vj88ap9nyt
сегодня в 14:05
У нас вроде как раз Спартачок Гогниев опять свободен, берите, он вам там хоть хороводы поводит
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 13:47
Считаю, что слишком скорое увольнение будет опрометчивым.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:46
Взяли тренера из французского середняка и хотят от него чё-то хорошее?
Для путних результатов нужен соответствующий тренер...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:37
А кого они хотят поставить интересно?
