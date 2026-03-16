В «Челси» задумались об увольнении Росеньора

Руководство «Челси» раздумывает над будущим главного тренера Лиама Росеньора. Сообщается, что владельцы Тодд Боэли и Бехдад Эгбали теряют уверенность в его способности руководить командой.
Совет директоров ищет стабильность на тренерском посту, но не видит в экс-тренере «Страсбура» нужных качеств. Обсуждается возможность расставания с Росеньором в конце сезона.
Причиной стало домашнее поражение 0:1 от «Ньюкасла», после которого «Челси» опустился на 6-е место в АПЛ.
Возможно, в раздевалке он потерял место
Для путних результатов нужен соответствующий тренер...
