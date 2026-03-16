«Урал» приостановил выплаты футболисту, подозреваемому в убийстве

вчера, 15:26

ФК «Урал» не платит зарплату защитнику второй команды Даниилу Секачу, задержанному по подозрению в убийстве 48-летней женщины в Москве, заявил президент клуба Григорий Иванов.

Секач уехал в столицу якобы на учёбу. По словам Иванова, его контракт действует, но пока он не работает — зарплату не начисляют. При доказанной невиновности Секача вернут на работу, при виновности — расторгнут соглашение.

Секач с января 2025-го играет за «Урал-2» (Второй дивизион Б), ранее проходил через академии «Локо», «Ростова», «Строгино» и «Сатурна». На допросе футболист дал признательные показания. Он заявил, что действовал по указке мошенников, заманивших его звонком от «правоохранителей».

