Месси выразил разочарование отменой Финалиссимы с Испанией

вчера, 15:51

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси расстроен отменой Финалиссимы против чемпионов Европы-2024 испанцев из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщил ESPN источник в окружении игрока.​

Матч 27 марта в Катаре считался идеальной репетицией перед ЧМ-2026 и шансом для Месси взять 49-й трофей в карьере.

Ранее сообщалось, что футболисты Испании и Аргентины были готовы сыграть матч, несмотря на его перенос из Катара. Однако федерации стран не смогли согласовать новое место проведения.

Agamaga005
вчера в 23:32
Аргентина предложила нормальные варианты: но Мадрид, УЕФА... И точка!

И ведь многие даже не задаются вопросом: почему Испания не хочет играть в другой стране европейской?
Ведь есть прекрасные стадионы. Что за особые условия они хотят для себя получить?!
lobsterdam
вчера в 20:09
Невелика потеря, некто просто хочет провести «исторический» пафосный матч, чтобы вновь ощутить себя повелителем дум масс, ну и заработать кой-чего! Не в деньгах ведь счастье!
Futurista
вчера в 18:46, ред.
Мессисима бестрофеиссима )...
Валерыч
вчера в 18:37
Жаль, что этот интересный матч не состоится...
Тем более, что Финалиссима разыгрывается не так часто.
Jeck Denielse
вчера в 18:29
Провели бы условную ФелиМессиму......в любом месте....
Дали бы парню трофей....коль так невтерпёж.....
KS_Y116
вчера в 18:25
Рон тоже наверное хочет 🤣
KS_Y116
вчера в 18:24
Ну перенесли бы вот проблема.. ...
shur
вчера в 18:07
...известность и публичность любой знаменитости и состоит из
проведения вот таких встреч, отношение Месси понятно! Вот пускай и подумает, а какого русским парням в это непростое время...!!!
...Уж стали потихоньку забывать,
Как Месси может забивать!
Хотелось мощную игру увидеть в ОККЕ!
Беда пришла на Ближнем,на Востоке !!!
Шишанутый
вчера в 17:29
Лицемер. он сам ее и отменил!!
nhdee4e62da2
вчера в 16:58
Я соглашусь, что такой матч ожидаемый. Но лучше было бы на чемпионате мира это смотреть. Время этого противостояния ещё не наступило, в том смысле, что сроки почти перед мундиалем. Не хотелось бы ранних всплесков эмоций. К тому же, игра почти ничего не решит, команды на кубке Мира будут другими, с другими мотивациями.

Жду матча Аргентина- Испания на чемпионате мира.
586kayxgfhme
вчера в 16:55
Испанцы показали свое лицо:

1) 2 из 3 предыдущих Финалиссим прошли в Европе (в 1985 году в Париже и 2022 году в Лондоне), и на этот раз матч логично должен был состояться в Южной Америке

2) Но УЕФА решила иначе: сначала договорились с Испанией о проведении игры в Катаре, и только потом поставили перед фактом Аргентину

3) Когда на Ближнем Востоке начался хаос, Испания и УЕФА вообще без участия Аргентины втихую договорились с Реалом о проведении матча на Бернабеу, чтобы угодить Чеферину и Пересу и заодно сгладить их конфликт после истории с Суперлигой

4) Узнав об этом, Аргентина предложила нормальные варианты: нейтральное поле (Рим, Лиссабон или Лондон), либо честное двухматчевое противостояние (в Мадриде и Буэнос-Айресе)

Итог: как обычно, во всем виноваты Месси и его Ко:)
112910415
вчера в 16:49
бюрократы провалили ...
sv_1969
вчера в 16:24
Да им видно недосуг был договориться))) Заняты очень))
Nenash
вчера в 16:23
Он её уже выигрывал. Вместе с МВП. Не велика потеря для него.. ☝️
lazzioll
вчера в 16:16
в этих федерациях Испании и Аргентины тоже интересно сидят сотни жирных бюрократов которые ничего не делают и не в состоянии пять матчей на год распределить где в каком месте. хорошо смотрю устроились)) это их работа вообще-то договариваться о матчах в том числе, некомпетентные))
Alex_67
вчера в 16:07
А ведь он ещё и Золотой мяч хочет?
