Месси выразил разочарование отменой Финалиссимы с Испанией

1773665466

вчера, 15:51

Капитан сборной Аргентины расстроен отменой Финалиссимы против чемпионов Европы-2024 испанцев из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщил ESPN источник в окружении игрока.​

Матч 27 марта в Катаре считался идеальной репетицией перед ЧМ -2026 и шансом для Месси взять 49-й трофей в карьере.

Ранее сообщалось, что футболисты Испании и Аргентины были готовы сыграть матч, несмотря на его перенос из Катара. Однако федерации стран не смогли согласовать новое место проведения.