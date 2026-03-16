Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРейтингиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Кисляк признан лучшим молодым центральным полузащитником не из топ‑5 лиг

вчера, 16:07

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк (20 лет) возглавил рейтинг центральных полузащитников до 21 года, выступающих вне топ-5 европейских чемпионатов, по версии CIES Football Observatory. Он набрал 79,5 из 100 баллов.​

Второе место занял ивуариец из «Трабзонспора» Крист Оулай (78,8), третье место у нигерийца Джона Отомево из тель-авивского «Хапоэля» (78,6).

Подписывайся в ВК
Все новости
Игра России и Никарагуа будет учтена в рейтинге ФИФА
27 февраля
Сборная Марокко вошла в топ-10 рейтинга ФИФА и установила личный рекорд
20 января
Сборная России опустилась на три строчки в рейтинге ФИФА
19 января
Батракова и Кисляка признали лучшими полузащитниками вне топ-5 лиг Европы
12 января
Колосков не придает значения 33-му месту сборной России в рейтинге ФИФА
22 декабря 2025
Сборная России завершила год на 33-м месте в рейтинге ФИФА
22 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
Red blu
вчера в 20:38
Молодец Кисляк. Поздравляем.
25процентный клоун
вчера в 20:14
Ему тренер срочно нужен топовый для роста, но это мало кто понимает.
Сейчас же он просто тянет на дно армейцев ещё с осени.
Нужен авторитет, кто заставит его делать футбол, а не скилы
CCCP1922
вчера в 18:41
Люди поделены на сорта.
Водолей Сергеев
вчера в 18:36
Тут просто интересно кто "делал" рейтинг, на основании чего, каких данных, чемпы разные по накалу и тд - потому только "игровой" лирический интерес, просто для создания нового ТОПа (можно сказать от Генича и Черданцева)
shur
вчера в 18:13
...Матвей Кисляк не кисло рулит!
На протяжении уж многих дней!
Я хоть болею за "Динамо",
Но не могу не дня, без кислых щей!!!
Vilar
вчера в 17:33, ред.
Принцип отбора не очень.
Получается, что лучше быть первым парнем "на деревне", чем десятым "в городе".
ew87pctkt59c
вчера в 17:23
Игрочишка на один, максимум 2-3 сезона. На фоне наших убогих и юродивых, ещё куда ни шло, но не более. По европейским же меркам - полная посредственность.
sv_1969
вчера в 16:55
третье место у нигерийца Джона Отомево из тель-авивского «Хапоэля»
Скауты гегемона уже следят за Джоном?)))
Скауты гегемона уже следят за Джоном?)))
sihafazatron
вчера в 16:23
не из топ‑5 лиг? а из топ-сколько? топ-46? топ-18? На каком мы там месте вообще??
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 