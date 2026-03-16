Кисляк признан лучшим молодым центральным полузащитником не из топ‑5 лиг

вчера, 16:07

Полузащитник ЦСКА (20 лет) возглавил рейтинг центральных полузащитников до 21 года, выступающих вне топ-5 европейских чемпионатов, по версии CIES Football Observatory. Он набрал 79,5 из 100 баллов.​

Второе место занял ивуариец из «Трабзонспора» Крист Оулай (78,8), третье место у нигерийца Джона Отомево из тель-авивского «Хапоэля» (78,6).