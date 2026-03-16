Хайкин на этой неделе может получить норвежский паспорт

Российский вратарь норвежского «Буде-Глимт» вскоре может получить норвежское гражданство. Об этом сообщил Sport24 со ссылкой на источник, близкий к окружению игрока.

К концу этой недели Никита Хайкин должен получить биометрический паспорт Норвегии. Федерация футбола Норвегии сразу после этого желает зарегистрировать Никиту в системе ФИФА , чтобы он смог выступать за сборную Норвегии. Вероятность того, что Хайкин дебютирует за Норвегию уже в марте, есть. Все будет зависеть от своевременной регистрации в системе ФИФА .