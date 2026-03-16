Хайкин на этой неделе может получить норвежский паспорт

вчера, 18:59

Российский вратарь норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин вскоре может получить норвежское гражданство. Об этом сообщил Sport24 со ссылкой на источник, близкий к окружению игрока.

К концу этой недели Никита Хайкин должен получить биометрический паспорт Норвегии. Федерация футбола Норвегии сразу после этого желает зарегистрировать Никиту в системе ФИФА, чтобы он смог выступать за сборную Норвегии. Вероятность того, что Хайкин дебютирует за Норвегию уже в марте, есть. Все будет зависеть от своевременной регистрации в системе ФИФА.

Будё-Глимт  Хайкин Никита
Источник: sport24.ru Фото: Соцсети Никиты Хайкина
shur
вчера в 23:06
...Эрлинг Никите :" Отдай мяч, земеля, takk....( спасибо!)
DXTK
вчера в 21:37, ред.
Правильно что будет играть за Норвегию видно что скандинвский футбол у них развивается............чему свидетельствует Буде Глимт за который Хайкин и выступает и выход Норвегии на ЧМ. Да и бомбардир Холанд есть...........

PS А что играть за сборную России перспектив нету даже не потому что мы нигде не играем, а потому что российский футбол никак не разивается плюс с тем тренером что сейчас у руля сборной наоборот отстает,........... да и первый номер у Росси есть вратарь ПСЖ Сафонов, и если бы Хайкин решил выступать за нашу сборную уверен Карпин ставил бы именно Сафонова как номер один, а полировать скамейку найдем кем.........
A.S.A
вчера в 21:10
Никиту понять можно, во-первых, он уже довольно таки долго живет в Норвегии, именно там у него получилось проявить себя и о нем узнал весь футбольный мир
Во-вторых, конкуренция не такая серьезная, только Эрьян Нюланн, остальные все молодые, сырые....
Ну и в-третьих, возможность сыграть на ЧМ, а банда там у викингов собралась приличная, так что могут знатно пошуметь
Пожелаю ему лишь удачи!
CCCP1922
вчера в 21:08
Он давно в мыслях гражданин Норвегии.
cpnw4682ntxf
вчера в 20:43
Здесь как-то Никиту можно понять
25процентный клоун
вчера в 20:18
Не захотел к Карпину на лавку
sihafazatron
вчера в 19:08
На ЧМ будет за кого болеть)
