Хайкин на этой неделе может получить норвежский паспорт

Российский вратарь норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин вскоре может получить норвежское гражданство. Об этом сообщил Sport24 со ссылкой на источник, близкий к окружению игрока.
К концу этой недели Никита Хайкин должен получить биометрический паспорт Норвегии. Федерация футбола Норвегии сразу после этого желает зарегистрировать Никиту в системе ФИФА, чтобы он смог выступать за сборную Норвегии. Вероятность того, что Хайкин дебютирует за Норвегию уже в марте, есть. Все будет зависеть от своевременной регистрации в системе ФИФА.
PS А что играть за сборную России перспектив нету даже не потому что мы нигде не играем, а потому что российский футбол никак не разивается плюс с тем тренером что сейчас у руля сборной наоборот отстает,........... да и первый номер у Росси есть вратарь ПСЖ Сафонов, и если бы Хайкин решил выступать за нашу сборную уверен Карпин ставил бы именно Сафонова как номер один, а полировать скамейку найдем кем.........
Во-вторых, конкуренция не такая серьезная, только Эрьян Нюланн, остальные все молодые, сырые....
Ну и в-третьих, возможность сыграть на ЧМ, а банда там у викингов собралась приличная, так что могут знатно пошуметь
Пожелаю ему лишь удачи!
