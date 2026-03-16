Собослаи обратился к болельщикам, уходящим со стадиона досрочно

Полузащитник «Ливерпуля» в разговоре с журналистами после ничьей в матче 30-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (1:1) высказался о досрочном уходе болельщиков с трибун.

Я не думаю, что нам помогает то, что после 80 минут люди начинают расходиться по домам. Это нам совсем не помогает.

Оставайтесь с нами. Все это замечают, и даже когда мы пропускаем гол, люди все равно уходят. Вы же не уходите, когда мы забиваем. Я понимаю разочарование, но они нам нужны. Нам нужны все. Должно быть нормально, что в трудные времена мы больше держимся вместе, потому что именно это нам и нужно.