Собослаи обратился к болельщикам, уходящим со стадиона досрочно

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи в разговоре с журналистами после ничьей в матче 30-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (1:1) высказался о досрочном уходе болельщиков с трибун.
Я не думаю, что нам помогает то, что после 80 минут люди начинают расходиться по домам. Это нам совсем не помогает.
Оставайтесь с нами. Все это замечают, и даже когда мы пропускаем гол, люди все равно уходят. Вы же не уходите, когда мы забиваем. Я понимаю разочарование, но они нам нужны. Нам нужны все. Должно быть нормально, что в трудные времена мы больше держимся вместе, потому что именно это нам и нужно.
Хавбек отметил, что команда недавно провела внутреннее совещание, чтобы обсудить угасающие надежды на Лигу чемпионов. В чемпионате Англии мерсисайдцы занимают 5-е место, отставая на два очка от идущей четвертой «Астон Виллы». В первом матче 1/8 финала ЛЧ клуб уступил на выезде «Галатасараю» (0:1).
Собослаи добавил:
Мы должны проснуться и начать действовать так, чтобы сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Время на исходе.