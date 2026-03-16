Собослаи обратился к болельщикам, уходящим со стадиона досрочно

вчера, 19:28
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи в разговоре с журналистами после ничьей в матче 30-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (1:1) высказался о досрочном уходе болельщиков с трибун.

Я не думаю, что нам помогает то, что после 80 минут люди начинают расходиться по домам. Это нам совсем не помогает.

Оставайтесь с нами. Все это замечают, и даже когда мы пропускаем гол, люди все равно уходят. Вы же не уходите, когда мы забиваем. Я понимаю разочарование, но они нам нужны. Нам нужны все. Должно быть нормально, что в трудные времена мы больше держимся вместе, потому что именно это нам и нужно.

Хавбек отметил, что команда недавно провела внутреннее совещание, чтобы обсудить угасающие надежды на Лигу чемпионов. В чемпионате Англии мерсисайдцы занимают 5-е место, отставая на два очка от идущей четвертой «Астон Виллы». В первом матче 1/8 финала ЛЧ клуб уступил на выезде «Галатасараю» (0:1).

Собослаи добавил:

Мы должны проснуться и начать действовать так, чтобы сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Время на исходе.

shur
вчера в 23:09
....наверно на венгерском говорил, народ ничего не понял,не на поле,не в услышанном ....=))
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:18
Да, это неприятно.
IKER-RAUL
вчера в 20:51
Собо, ты лучше обратись к лысому на тренерском мостике , а еще лучше скиньтесь ему на билет в Голландию...
STVA 1
вчера в 19:46, ред.
sv_1969
вчера в 19:36
Может быть надо чуть лучше играть))
Гость
