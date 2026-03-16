Россия. Премьер-Лига 2025/2026

ЦСКА обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Челестини

вчера, 20:01
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА направил обращение в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) с просьбой аннулировать красную карточку, полученную главным тренером команды Фабио Челестини в поединке 21-го тура РПЛ против калининградской «Балтики». Об этом сообщил директор по коммуникациям «армейцев» Кирилл Брейдо.

ЦСКА обратился в КДК РФС в связи с несогласием с получением Фабио Челестини красной карточки.

Ранее стало известно, что КДК РФС рассмотрит инциденты, связанные с обоими тренерами — Челестини и Андреем Талалаевым, возглавляющим «Балтику». Как отмечается в повестке, будет рассмотрено удаление рулевого «красно-синих» за вход в техническую зону калининградского клуба в конфликтной манере. Также в пресс-службе «Балтики» сообщили, что клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам игры.

Во время матча «Балтика» — ЦСКА (1:0) Талалаев подобрал ушедший за пределы поля мяч и выбил на трибуны, несмотря на то, что аут принадлежал футболистам ЦСКА. Между игроками москвичей на поле и скамейкой «Балтики» вспыхнула потасовка. Позже в конфликт вмешался Челестини, который пытался вступить в драку с Талалаевым.

Оба тренера получили по красной карточке, при этом Талалаев при уходе показывал нецензурные жесты в адрес Челестини, призывая решить проблемы наедине. Конфликт продолжился в подтрибунном помещении, сотрудникам стадиона пришлось растаскивать тренеров.

oFANATo
вчера в 23:59, ред.
Рад , что информация оказалась полезной для вас!
shur
вчера в 23:00
....Вот и посмотрим на ребят без Челести, каков расклад?!
На сколько силён ВМФ, тьфу ты ЦСКА...?!
ildar_3871
вчера в 22:53
Не благодарите )
Jeck Denielse
вчера в 22:26
Респект....как за самый остроумный и уместный коммент.....
ildar_3871
вчера в 22:15
Зенит тоже надо оштрафовать !
25процентный клоун
вчера в 22:13
Ну ваше право выбирать обувь, это правило всегда было за вами))
Jeck Denielse
вчера в 21:46, ред.
Тренер ...главный тренер...это как бы верхушка футбольной клубной пирамиды....игровой соответственно....а не административной....
И выглядеть должен достойно...согласно статусу....не говоря уж о поведении.....

Эти же....как синяки у ларька...."ты кто такой"..."а ты кто".....
Если отменить красные карточки и слить такое поведение на тормозах - в следующий раз они с битами придут....
particular
вчера в 21:00
Клуб, конечно, типа, поборолся за ситуацию... Но... По сути, - всё по делу и не следует ворошить произошедшее... Тренеру надо не костяшками хрустеть в подтрибунке, а дармоедов гонять до 7-ого пота, что бы после поединка не было необходимости кидать, посылать и втулять...
oFANATo
вчера в 20:58, ред.
Да помним, помним как Станкович со своей командой после завершения прошлого чемпионата был ниже ЦСКА в турнирной таблице!))
25процентный клоун
вчера в 20:55, ред.
Уххх, вот прям ранил в сердце, очень праильные слова, приятно читать адекватных армейцев. Станкович никогда не проигрывал четыре матча подряд, да ещё и без шансов и с помощью судей на всех этапах.
Такакого ЦСКА как при Челестини не припомню)
oFANATo
вчера в 20:53, ред.
Не путай Челестини со Станковичем, который был удалён за использование нецензурных выражений в адрес арбитра.
25процентный клоун
вчера в 20:48
а какая репутация у Челестини сегодня после того что видела вся страна? клоуна? дебошира? быдлотренера?
oFANATo
вчера в 20:45
Ну красную может и не отменят, но срок дисквалификации минимальный дадут с учётом положительной репутации. В отличии от гл.тренера Балтики у которого это уже не первое будет наказание.
lotsman
вчера в 20:41
Если виноваты оба, то и отвечать должны оба.
4m2t8cr22ann
вчера в 20:41
Следующие поражение цска Челюстини будет наблюдать с трибун.
Futurista
вчера в 20:40
Дуэль предлагал)...
ypmqu7h2ewtz
вчера в 20:40
А с просьбой отменить позорное поражение не собираются обращаться?
Futurista
вчера в 20:37
Фабио Назабегаллини...
Red blu
вчера в 20:35, ред.
КДК разберется. В протоколе всё написано. Челестини тоже виноват, что забежал в чужую техническую зону. Но ему дадут скорее всего мало, а Талалаеву как рецидивист и главный виновник скандала могут дать по полной программе.
25процентный клоун
вчера в 20:33
Что не так с армейцами и их руководством???
Их тренер бросается в гостях на тренера соперников, и продолжает это делать даже за полем.
cska1948
вчера в 20:29
КК не отменят, но и больше одной игры Челистини не пропустит.
25процентный клоун
вчера в 20:28
Блин, и эти л. юди что-то про Станковича говорили.
Фабио назабегал в чужую зону на дискву до конца сезона и точка.
qgbvubhnf45p
вчера в 20:28
Ну несогласие будет всегда... так что КДК без работы не окажется
STVA 1
вчера в 20:27
Не думаю что отменят КК
Гость
