ЦСКА обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Челестини

вчера, 20:01

ЦСКА направил обращение в контрольно-дисциплинарный комитет ( КДК ) Российского футбольного союза ( РФС ) с просьбой аннулировать красную карточку, полученную главным тренером команды в поединке 21-го тура РПЛ против калининградской «Балтики». Об этом сообщил директор по коммуникациям «армейцев» .

ЦСКА обратился в КДК РФС в связи с несогласием с получением Фабио Челестини красной карточки.

Ранее стало известно, что КДК РФС рассмотрит инциденты, связанные с обоими тренерами — Челестини и Андреем Талалаевым, возглавляющим «Балтику». Как отмечается в повестке, будет рассмотрено удаление рулевого «красно-синих» за вход в техническую зону калининградского клуба в конфликтной манере. Также в пресс-службе «Балтики» сообщили, что клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам игры.

Во время матча «Балтика» — ЦСКА (1:0) Талалаев подобрал ушедший за пределы поля мяч и выбил на трибуны, несмотря на то, что аут принадлежал футболистам ЦСКА . Между игроками москвичей на поле и скамейкой «Балтики» вспыхнула потасовка. Позже в конфликт вмешался Челестини, который пытался вступить в драку с Талалаевым.

Оба тренера получили по красной карточке, при этом Талалаев при уходе показывал нецензурные жесты в адрес Челестини, призывая решить проблемы наедине. Конфликт продолжился в подтрибунном помещении, сотрудникам стадиона пришлось растаскивать тренеров.