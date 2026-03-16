ЦСКА обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Челестини

ЦСКА направил обращение в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) с просьбой аннулировать красную карточку, полученную главным тренером команды Фабио Челестини в поединке 21-го тура РПЛ против калининградской «Балтики». Об этом сообщил директор по коммуникациям «армейцев» Кирилл Брейдо.
Ранее стало известно, что КДК РФС рассмотрит инциденты, связанные с обоими тренерами — Челестини и Андреем Талалаевым, возглавляющим «Балтику». Как отмечается в повестке, будет рассмотрено удаление рулевого «красно-синих» за вход в техническую зону калининградского клуба в конфликтной манере. Также в пресс-службе «Балтики» сообщили, что клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам игры.
Во время матча «Балтика» — ЦСКА (1:0) Талалаев подобрал ушедший за пределы поля мяч и выбил на трибуны, несмотря на то, что аут принадлежал футболистам ЦСКА. Между игроками москвичей на поле и скамейкой «Балтики» вспыхнула потасовка. Позже в конфликт вмешался Челестини, который пытался вступить в драку с Талалаевым.
Оба тренера получили по красной карточке, при этом Талалаев при уходе показывал нецензурные жесты в адрес Челестини, призывая решить проблемы наедине. Конфликт продолжился в подтрибунном помещении, сотрудникам стадиона пришлось растаскивать тренеров.
На сколько силён ВМФ, тьфу ты ЦСКА...?!
И выглядеть должен достойно...согласно статусу....не говоря уж о поведении.....
Эти же....как синяки у ларька...."ты кто такой"..."а ты кто".....
Если отменить красные карточки и слить такое поведение на тормозах - в следующий раз они с битами придут....
Такакого ЦСКА как при Челестини не припомню)
Их тренер бросается в гостях на тренера соперников, и продолжает это делать даже за полем.
Фабио назабегал в чужую зону на дискву до конца сезона и точка.
