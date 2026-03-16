Transfermarkt повысил стоимость Захаряна

вчера, 20:59

Портал Transfermarkt опубликовал обновленные данные о стоимости игроков Ла Лиги.

Самым подорожавшим игроком стал полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес (+30 млн евро, новая стоимость — 100 млн). Сильнее всех подешевел хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем (-20 млн, нынешняя стоимость — 140 млн).

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вырос в цене на 2,5 млн и теперь оценивается в 10 млн.

ildar_3871
ildar_3871 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:19
До 18 не поднимется если не играть в Еврокубках !
баск
вчера в 23:17
Вот это да. За какие же такие коврижки практически не играющий Арсен Норайрович повышен в трансферной цене, да ещё на целых 33%?

Чудеса.. ))
STVA 1 ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 23:13
За то что начал выходить на поле! А так его максимальная стоимость была в РС 18 млн в июне 24 года! А потом она упала до 7,5 млн!
вчера в 22:21
Он стал лучше играть , нет , за что повысили ?
вчера в 22:17
Дорогая $камейка в Соськдада))
вчера в 22:12, ред.
Армяне лоббируют... Молодцы!

А у ТМ совсем крыша едет, - у них скоро и козлы доиться будут.
вчера в 22:11, ред.
повышение цены и вот эта поза на фотографии никак не связаны??
вчера в 21:36, ред.
10 млн? Будучи постоянным клиентом лазарета, и не частым игроком основы?
вчера в 21:21
Доброго времени суток! Рассмотрите пожалуйста и мою кандидатуру на VIP, раньше была
вчера в 21:12
О как, Арсен толком не играет, а в цене прибавляет)))
вчера в 21:12
Вот счастье-то какое?
вчера в 21:11, ред.
Ух, а я думал стоимость игрока повышает сам игрок качественной игрой, а оказывается Transfermarkt её повышает? В стоимость вошли затраты на медикаменты и врачей. Без НДС.
вчера в 21:07
Конечно надо повышать стоимость, уже три матча не травмируется!
вчера в 21:01
Видимо были включенны затраты на мед . обслуживание...)))
