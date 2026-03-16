Transfermarkt повысил стоимость Захаряна

Портал Transfermarkt опубликовал обновленные данные о стоимости игроков Ла Лиги.
Самым подорожавшим игроком стал полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес (+30 млн евро, новая стоимость — 100 млн). Сильнее всех подешевел хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем (-20 млн, нынешняя стоимость — 140 млн).
Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вырос в цене на 2,5 млн и теперь оценивается в 10 млн.
Чудеса.. ))
А у ТМ совсем крыша едет, - у них скоро и козлы доиться будут.
