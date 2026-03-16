Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: КДКРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Мелехин приглашен на заседание КДК после удаления в игре с «Динамо»

вчера, 21:31

20 марта пройдет заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

Будут рассмотрены следующие эпизоды из 21-го тура РПЛ:

«Сочи» – «Краснодар»

Задержка выхода «Сочи» на две минуты перед началом матча;
Задержка выхода «Краснодара» на три минуты перед началом матча.

«Зенит» – «Спартак»

Массовое скандирование болельщиками «Зенита» оскорбительных выражений в адрес «Спартака»;
Массовое скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес «Зенита»;
Выход за пределы технической зоны главного тренера «красно-белых» Хуана Карседо;
Задержка выхода «Спартака» на три минуты перед началом матча.

«Ростов» – «Динамо» Москва

Неспортивное поведение полузащитника «Динамо» Рубенса;
Удаление защитника «Ростова» Виктора Мелехина за серьезное нарушение правил игры. Приглашён на заседание.

«Балтика» – ЦСКА

Удаление главного тренера ЦСКА Фабио Челестини за вход в техническую зону команды соперника в конфликтной манере. Приглашён на заседание;
Удаление главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева за препятствование возобновлению игры командой соперника и оскорбительное поведение в отношении соперника. Приглашён на заседание;
Неспортивное поведение тренера калининградского клуба Юрия Нагайцева. Приглашён на заседание;
Неподобающее поведение команды «Балтика»: предупреждения пяти игроков, одного официального лица клуба, одно удаление официального лица клуба.

«Акрон» – «Ахмат»

Задержка выхода команды «Акрон» из раздевалки на три минуты перед началом матча и три минуты перед началом второго тайма;
Выход за пределы технической зоны тренера «Ахмата» Аделя Сасси.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
Vilar
Vilar
сегодня в 00:08
А недоумка из ЦСКА - Кармо не надо пригласить? Получается, что толчок гл.тренера соперников - это подобающее, спортивное поведение?
Ведь, если бы Кармо не набросился на Талалаева, не началась бы потасовка и разборка между командами.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:58
А кто первый вошёл в техническую зону Балтики и толкнул тренера калининградского клуба? Именно этот человек начал активную фазу конфликта. Почему игрока ЦСКА даже не упомянули в числе зачинщиков?
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 23:34
Всех подставил Талалаев , ну что за человек ?
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 23:26
А Мелехина то за что , во всем виноват Талалаев !
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:20
Ну вот глядишь одному члену КДК на премию наскребут))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:18
А бабаева т. е не надо приглашать, который оскорбляет тренера соперника?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 