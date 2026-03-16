Мелехин приглашен на заседание КДК после удаления в игре с «Динамо»

20 марта пройдет заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).
Будут рассмотрены следующие эпизоды из 21-го тура РПЛ:
«Сочи» – «Краснодар»
Задержка выхода «Сочи» на две минуты перед началом матча;
Задержка выхода «Краснодара» на три минуты перед началом матча.
«Зенит» – «Спартак»
Массовое скандирование болельщиками «Зенита» оскорбительных выражений в адрес «Спартака»;
Массовое скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес «Зенита»;
Выход за пределы технической зоны главного тренера «красно-белых» Хуана Карседо;
Задержка выхода «Спартака» на три минуты перед началом матча.
«Ростов» – «Динамо» Москва
Неспортивное поведение полузащитника «Динамо» Рубенса;
Удаление защитника «Ростова» Виктора Мелехина за серьезное нарушение правил игры. Приглашён на заседание.
«Балтика» – ЦСКА
Удаление главного тренера ЦСКА Фабио Челестини за вход в техническую зону команды соперника в конфликтной манере. Приглашён на заседание;
Удаление главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева за препятствование возобновлению игры командой соперника и оскорбительное поведение в отношении соперника. Приглашён на заседание;
Неспортивное поведение тренера калининградского клуба Юрия Нагайцева. Приглашён на заседание;
Неподобающее поведение команды «Балтика»: предупреждения пяти игроков, одного официального лица клуба, одно удаление официального лица клуба.
«Акрон» – «Ахмат»
Задержка выхода команды «Акрон» из раздевалки на три минуты перед началом матча и три минуты перед началом второго тайма;
Выход за пределы технической зоны тренера «Ахмата» Аделя Сасси.
Ведь, если бы Кармо не набросился на Талалаева, не началась бы потасовка и разборка между командами.
