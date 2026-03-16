Мелехин приглашен на заседание КДК после удаления в игре с «Динамо»

вчера, 21:31

20 марта пройдет заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ).

Будут рассмотрены следующие эпизоды из 21-го тура РПЛ :

«Сочи» – «Краснодар»

Задержка выхода «Сочи» на две минуты перед началом матча;

Задержка выхода «Краснодара» на три минуты перед началом матча.

«Зенит» – «Спартак»

Массовое скандирование болельщиками «Зенита» оскорбительных выражений в адрес «Спартака»;

Массовое скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес «Зенита»;

Выход за пределы технической зоны главного тренера «красно-белых» ;

Задержка выхода «Спартака» на три минуты перед началом матча.

«Ростов» – «Динамо» Москва

Неспортивное поведение полузащитника «Динамо» ;

Удаление защитника «Ростова» за серьезное нарушение правил игры. Приглашён на заседание.

«Балтика» – ЦСКА

Удаление главного тренера ЦСКА за вход в техническую зону команды соперника в конфликтной манере. Приглашён на заседание;

Удаление главного тренера «Балтики» за препятствование возобновлению игры командой соперника и оскорбительное поведение в отношении соперника. Приглашён на заседание;

Неспортивное поведение тренера калининградского клуба . Приглашён на заседание;

Неподобающее поведение команды «Балтика»: предупреждения пяти игроков, одного официального лица клуба, одно удаление официального лица клуба.

«Акрон» – «Ахмат»

Задержка выхода команды «Акрон» из раздевалки на три минуты перед началом матча и три минуты перед началом второго тайма;

Выход за пределы технической зоны тренера «Ахмата» Аделя Сасси.