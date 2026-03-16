Россия. Кубок 2025/2026

Левников рассудит ответный матч «Спартака» и «Динамо» в Кубке России

вчера, 23:13

Российский футбольный союз объявил о назначениях арбитров и инспекторов на ответные матчи 1/2 финала Пути РПЛ и первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России сезона 2025/26.

17 марта (вторник)

«Краснодар» – ПФК ЦСКА: судья – Инал Танашев

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Эдуард Малый.

18 марта (среда)

«Зенит» – «Динамо» Махачкала: судья – Павел Кукуян

Помощники судьи – Алексей Стипиди, Александр Туркин; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Александр Гвардис.

«Спартак» – «Динамо» Москва: судья – Кирилл Левников

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Сергей Мацюра.

19 марта (четверг)

«Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалёв

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Юрий Баскаков.

ildar_3871
вчера в 23:36
А где Карасев , отпускные получил в отпуске ?
Варвар7
вчера в 23:26
Судейство - ну оооочень сложная "штука" - тут как пойдёт...)
ildar_3871
вчера в 23:16
За кого будет Левников?
