Бывший вратарь сборной Аргентины и МЮ Серхио Ромеро завершил карьеру

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Серхио Ромеро объявил о завершении карьеры игрока.
За время своего пребывания на «Олд Траффорд» он сыграл важную роль в завоевании клубом Лиги Европы, Кубка Англии, Кубка английской лиги и Суперкубка страны.
На международной арене Ромеро сыграл 96 матчей за сборную Аргентины. Он участвовал в чемпионатах мира 2010 и 2014 годов, где его великолепная игра в серии пенальти помогла аргентинцам выйти в финал в Бразилии.
Последним клубом Серхио был «Бока Хуниорс».