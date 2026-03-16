Бывший вратарь сборной Аргентины и МЮ Серхио Ромеро завершил карьеру

вчера, 23:55

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины объявил о завершении карьеры игрока.

За время своего пребывания на «Олд Траффорд» он сыграл важную роль в завоевании клубом Лиги Европы, Кубка Англии, Кубка английской лиги и Суперкубка страны.

На международной арене Ромеро сыграл 96 матчей за сборную Аргентины. Он участвовал в чемпионатах мира 2010 и 2014 годов, где его великолепная игра в серии пенальти помогла аргентинцам выйти в финал в Бразилии.

Последним клубом Серхио был «Бока Хуниорс».