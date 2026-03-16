Бывший вратарь сборной Аргентины и МЮ Серхио Ромеро завершил карьеру

вчера, 23:55

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Серхио Ромеро объявил о завершении карьеры игрока.

За время своего пребывания на «Олд Траффорд» он сыграл важную роль в завоевании клубом Лиги Европы, Кубка Англии, Кубка английской лиги и Суперкубка страны.

На международной арене Ромеро сыграл 96 матчей за сборную Аргентины. Он участвовал в чемпионатах мира 2010 и 2014 годов, где его великолепная игра в серии пенальти помогла аргентинцам выйти в финал в Бразилии.

Последним клубом Серхио был «Бока Хуниорс».

Перевод с Твиттер PFA Фото: Web
Агент Дзюбы не подтвердил, что игрок завершит карьеру по окончании сезона
11 марта
ОфициальноКайл Уокер завершил карьеру в сборной Англии
10 марта
Нобоа сообщил о завершении карьеры
01 марта
Дик Адвокат завершил тренерскую карьеру
24 февраля
Неймар допустил завершение карьеры в 2026 году
21 февраля
Песьяков хочет стать тренером после окончания карьеры
11 февраля
gkzhqsau377z
сегодня в 00:23
Крутой кипер, но даже он не сдюжил против шедевра маленького Гетце.
lazzioll
сегодня в 00:21
недавно в теме про Лунина и его возможность пойти в Интер писал, что существуют порода вратарей всю жизнь вторых. вот явный пример. за 20 лет порядка двухсот матчей. из них 170 за первые молодые годы в АЗ и Сампдории и то там по пол сезона сыграно обычно из целого. а потом 7 лет в МЮ и 7 матчей и далее там похожие истории Монако, Венеция. чел просидел на лавке всю карьеру.))
Гость
