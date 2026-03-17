Анчелотти допустил участие Неймара в чемпионате мира

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сообщил, что нападающий «Сантоса» Неймар может попасть в состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года.
16 марта была объявлена заявка «селесао» на мартовские товарищеские матчи с Францией и Хорватией, однако 34-летний форвард в нее не вошел.
Неймар тоже может оказаться на чемпионате мира. Если он сможет подойти к чемпионату мира в полной готовности, то сможет там быть. Почему его нет в этом списке сейчас? Потому что он не готов на 100%. Нужны игроки, которые сейчас в 100% форме. Но, как я уже сказал, с окончательным списком дело обстоит иначе. Неймар должен продолжать работать и играть, демонстрируя свои качества в хорошей физической форме.
по ходу матча светит серия одиннадцатиметровых. Пенальти он пробить ещё сможет.)
