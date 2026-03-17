Анчелотти допустил участие Неймара в чемпионате мира

сегодня, 00:43

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сообщил, что нападающий «Сантоса» Неймар может попасть в состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

16 марта была объявлена заявка «селесао» на мартовские товарищеские матчи с Францией и Хорватией, однако 34-летний форвард в нее не вошел.

Неймар тоже может оказаться на чемпионате мира. Если он сможет подойти к чемпионату мира в полной готовности, то сможет там быть. Почему его нет в этом списке сейчас? Потому что он не готов на 100%. Нужны игроки, которые сейчас в 100% форме. Но, как я уже сказал, с окончательным списком дело обстоит иначе. Неймар должен продолжать работать и играть, демонстрируя свои качества в хорошей физической форме.

В АФК заявили, что Иран не отказывался от участия в чемпионате мира-2026
Вчера, 22:57
ОфициальноДва игрока «Зенита» вызваны в сборную Бразилии. Неймар вне заявки
Вчера, 22:20
ОфициальноСборная Австрии впервые вызвала двух игроков, сменивших гражданство
Вчера, 19:49
Мбаппе, Беллингем и Каррерас отправились с «Реалом» на матч против «Сити»
Вчера, 12:33
Кот-д'Ивуар получил усиление перед ЧМ-2026
Вчера, 09:49
Гави в воскресенье может сыграть за «Барселону» впервые с августа
14 марта
Варвар7
сегодня в 07:43
Карло по другому высказаться нельзя - могут не понять...)
yvu6mhxyyw6j
сегодня в 07:16
Уряяяя! Значит пьянкам и гулянкам в сборной быть!
fpe9ka6p8c4w
сегодня в 06:58
Туристом можно взять
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:48
Не готов-кури бамбук дома. Нечего занимать чужое место...
112910415
сегодня в 06:03
решил отложить решение
ABir
сегодня в 05:48
Пассажиров в сборную Бразилии не берут, даже за великие прошлые заслуги.
Валерыч
сегодня в 03:12
От него уже мало толку. Не тянет физически.Если только в качестве выхода на замену минут на 10-15 для психологического устрашения соперников.) Или когда
по ходу матча светит серия одиннадцатиметровых. Пенальти он пробить ещё сможет.)
STVA 1
сегодня в 02:51, ред.
Бросил кость болелам Нея))
Kosmos58
сегодня в 02:26
Не смешно, будь выше ...
Scorp689
сегодня в 01:30
Будет в заявке... Нужно же кому то красиво падать...
