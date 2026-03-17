«Реал» готов выслушать хорошие предложения по Камавинге

сегодня, 08:55

«Реал» не против расстаться с полузащитником Эдуардо Камавингой летом при «хорошем предложении», сообщает Маттео Моретто на Radio Marca.

Сезон 23-летнего француза омрачён травмами: он вышел в старте только 12 раз в 20 матчах Ла Лиги. Камавингой интересуются топ-клубы АПЛ, «Реал» будет готов отпустить игрока за минимум €50 млн.

пират Елизаветы
сегодня в 12:51
даже 5 млн слишком много))
бесплатно в Ливерпуль.
или пусть останется в Мадриде.
Валерыч
сегодня в 12:34
Камавинга талантлив и ещё сравнительно молод. Но от такого "хрустального игрока" конечно лучше избавиться, пока он ещё чего-то стоит. Тем более, что с возрастом его травматичность может ещё более усугубиться.
lazzioll
сегодня в 10:24
назад во Францию. видимо другие лиги слишком брутальны и травмоопасны для него. или экзотика типа МЛС или Японии
mr2kwm3dzymt
сегодня в 10:05
Один ноль из запрашиваемой суммы надо убрать.
112910415
сегодня в 09:42
торг возможен, по-видимому !
n33qg5p8g8bv
сегодня в 09:17
В огромную очередь за ним как за пузырём по талонам в советскую винополку вряд ли выстроятся
Водолей Сергеев
сегодня в 09:16, ред.
Советую брать парня за эти деньги, тем более нашим топ-клубам (можно и в медиа-лигу) - возрастной цикл хороший, себя ещё покажет, уверен...
Alex_67
сегодня в 09:08
Интересно, кто его купит за пятьдесят?
CCCP1922
сегодня в 09:04
Один из самых переоцененных игроков.
shur
сегодня в 09:03
...тем самым нарекают его статусом - "хрустальный"....?!
Получается не видят дальнейшей перспективы его в Клубе! Хотя у
Папы всегда очень грамотно выходил на замены и при этом был
очень полезен...увы!
93f9wq5u3pmx
сегодня в 08:56
Другими словами готов сбагрить кому-нибудь Эдика
