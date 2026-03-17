Жирков объяснил успешный старт «Динамо» в весенней части сезона

сегодня, 09:23

Тренер «Динамо» Юрий Жирков назвал причины успешного старта команды в весенней части сезона. Динамовцы одержали уже четыре победы подряд.

[Так получилось] за счет команды. Футболисты играют. Так что, мне кажется, здесь заслуга всего коллектива в целом. В чем секрет? Наверное, хорошо спланированная работа на сборах. В этом кроется успех. Сыграем ли в финале Кубка? Хотелось бы верить. Игроки и мы вместе с ними приложим все усилия, чтобы оказаться там и выиграть трофей.

Gotlib
Gotlib ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 14:07, ред.
Дело не в том, что нам нравится, а в элементарном соблюдении правил русского языка. Клуб - он, а команда - она, также как и Динамо - оно.
lotsman
lotsman ответ Gotlib (раскрыть)
сегодня в 14:05
Я уже говорил, нравится вам что клуб оно, и команда оно, считйте так как вам нравится.
Jeck Denielse
сегодня в 13:34
Как я понимаю...со слов Тюкавина и Жиркова - на чемпионат забили....
Кубок в приоритете....
Gotlib
Gotlib ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 12:25
А если команда, то - она. Динамо без всяких экивоков - среднего рода.
Vilar
Vilar ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 11:48
Согласен.
Есть ещё один шедевр - это интервью жены Жиркова, только перед сном не читай.
Как говится: «муж и жена — два сапога пара».
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:33
"Футболисты играют" - Скромняга Юрик...)
112910415
сегодня в 11:28
Юрий Жирков - вот причина !
CCCP1922
CCCP1922 ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 11:05
Никак не могу себе представить Жиркова в роли тренера. Он же двух слов связать не может. Черномырдин тоже плохо говорил, но работал отлично? Так это Черномырдин... Интересно, какие поручения даёт Жиркову нынешний главный тренер Динамо? Видимо Юрий достался Гусеву в нагрузку,.. Кому это понадобилось? А Жиркову зачем?
zdngp33jh7x5
сегодня в 10:55
Всё, перехвалил, дальше пойдет спад.
lotsman
lotsman ответ Борисыч1 (раскрыть)
сегодня в 10:35
Динамо, в данном случае, это футбольный клуб, он. Если вы считаете что ваш клуб это оно, ради бога, считайте так.
Vilar
сегодня в 10:33
Всё прекрасно, только слова "причины успешного старта", коробит слух.
Скорее "факторы", "условия", "предпосылки", "основы" и т.д.
Борисыч1
Борисыч1 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 10:05
В чемпионате у Команды целей нет. Выигрывать все матчи и только. Кстати, Динамо среднего рода.
lotsman
lotsman
сегодня в 09:59
Динамо поймал свою игру. Если не собьётся с этого ритма, то может хорошо закончить чемпионат.
Red blu
сегодня в 09:54
Гусев молодец, хорошо подготовил Динамо к весенней части сезона. А в кубке у Динамо задел отличный после победы над Спартаком со счётом 5:2. Хороший шанс пройти дальше, а Спартак опустить в путь регионов
ildar_3871
ildar_3871 ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 09:39, ред.
Мне кажется Шаронов всем рулит , без шаронва не смогли бы ничего , а Жирков принеси подай какой из него тренер !
112910415
сегодня в 09:39
тренерский штаб мощный !
Валерыч
сегодня в 09:28
В успешном старте московского "Динамо" в весенней части нынешнего сезона ещё и немалая заслуга тренеров: Р. Гусева и Ю. Жиркова. Прекрасный тренерский тандем!
Гость
