Уокер задумался о завершении карьеры

сегодня, 11:41

36-летний защитник «Бернли» признался, что думает о завершении карьеры. Он отметил сложности с восстановлением и психологическую нагрузку. Бывший капитан «Ман Сити» недавно уже завершил выступления за сборную Англии.

Для меня это больше вопрос внутреннего состояния, и ты ведешь свои маленькие битвы в голове, пытаясь понять, сможешь ли продолжать. Я не хочу запятнать то, чего я достиг, но я настолько уважаю себя, что решу это по-своему. Я не позволю постороннему шуму повлиять на то, что я хочу делать как футболист, потому что карьера коротка, а люди этого не понимают.

Он добавил: «Я не знаю, буду ли я продолжать играть еще несколько лет. Я чувствую, что когда в моей голове наступит тот момент, когда я закончу, я должен буду остаться верным себе. Надо уйти из игры, пока игра не покинула тебя».