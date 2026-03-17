Англия. Премьер-Лига 2025/2026

Уокер задумался о завершении карьеры

сегодня, 11:41

36-летний защитник «Бернли» Кайл Уокер признался, что думает о завершении карьеры. Он отметил сложности с восстановлением и психологическую нагрузку. Бывший капитан «Ман Сити» недавно уже завершил выступления за сборную Англии.

Для меня это больше вопрос внутреннего состояния, и ты ведешь свои маленькие битвы в голове, пытаясь понять, сможешь ли продолжать. Я не хочу запятнать то, чего я достиг, но я настолько уважаю себя, что решу это по-своему. Я не позволю постороннему шуму повлиять на то, что я хочу делать как футболист, потому что карьера коротка, а люди этого не понимают.

Он добавил: «Я не знаю, буду ли я продолжать играть еще несколько лет. Я чувствую, что когда в моей голове наступит тот момент, когда я закончу, я должен буду остаться верным себе. Надо уйти из игры, пока игра не покинула тебя».

Alex_67
сегодня в 13:16
Давно пора забить гвоздь... Странно, что он ещё не сделал этого.
lazzioll
сегодня в 12:34
Кайл Скороход запомнился почему только игрой за Тотенхем (связка по флангам с Дэни Роузом) и почему то чутка за Милан) за Сити я конечно его помню. но там тогда была такая россыпь (когда чуть не тыщи миллиардов потратили чисто на защитников), что он там просто терялся среди звезд.
я думал что ему основательно поболее лет. а тут всего 35. в Серию А как пишут можно спокойно идти, даже в клуб первой семерки. Интер пусть вот берет, у них там распродажа своих. смена.
Маг_тм
сегодня в 12:28
Да иди в Италию, года 2 там можно отыграть на уровне.
lobsterdam
сегодня в 12:07
Какое-то раздвоение личности: некто «я» уважает какого-то другого «себя»? И вот, пойми, этих с острова?! Сам-то понял, что несёт? А игрок-то был неплохой: и в ТТХ, и в Сити да и в сборной себя проявил! Сейчас, уж не помню, где: то ли в Брайтоне, то ли в Борнмуте…
Валерыч
сегодня в 12:05
Всему своё время. 36 лет скоро стукнет ему. В АПЛ в таком возрасте тяжело играть.
Может в другом чемпионате где-нибудь ещё и пригодился.
Гость
