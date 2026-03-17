Малафеев: «Сафонов оказался человеком с характером»

сегодня, 11:51

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением о вратаре ПСЖ Матвее Сафонове.

Рад за Матвея, который стал основным вратарем ПСЖ. У него было два варианта: выиграть конкуренцию у себя в клубе или идти в другой. И я рад, что он оказался с характером и все-таки доказал, что может быть первым номером ПСЖ. Я тоже в свое время оказывался в похожих ситуациях, находясь на перепутье, но все-таки оставался у себя в клубе и выигрывал конкуренцию. Это говорит о том, что у Матвея, помимо вратарских навыков, есть характер и сила воли.

Жирков объяснил успешный старт «Динамо» в весенней части сезона
Сегодня, 09:23
Шпилевский поблагодарил фанатов команды после победы над «Крыльями Советов»
Вчера, 11:10
Павлюченко: «Дзюба знает, что „Спартак“ — это великий клуб»
Вчера, 10:59
Сунгатулин о Василии Березуцком: «И пошутить может, и потребовать»
Вчера, 09:22
Колосков возмущён фолом Солари в игре «Зенит» — «Спартак»
15 марта
Головин оценил победу «Монако» над «Брестом» в чемпионате Франции
15 марта
Scorp689
сегодня в 13:43
Вот когда Мотя корни пустит во вратарской, тогда и поговорим.... На лавке он уже проростал...
112910415
сегодня в 12:30
народный герой практически !
lobsterdam
сегодня в 12:15
Спортсмены вообще все с «характером»: где хорошо, там и Родина. Для них в жизни важнее нет ничего, кроме их матчей, турниров, Олимпиад…они «особые люди», это другое.
STVA 1
сегодня в 12:12
Без характера в таком клубе нельзя
eh4hwhsh8qvd
сегодня в 12:12
То, как он от бывшей отбивался на глазах у всей страны - в понятной каждому и почти безвыходной ситуации - респект мужику.
Варвар7
сегодня в 12:04
Да ещё с и каким характером!
