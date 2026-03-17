Малафеев: «Сафонов оказался человеком с характером»

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России поделился мнением о вратаре ПСЖ .

Рад за Матвея, который стал основным вратарем ПСЖ . У него было два варианта: выиграть конкуренцию у себя в клубе или идти в другой. И я рад, что он оказался с характером и все-таки доказал, что может быть первым номером ПСЖ . Я тоже в свое время оказывался в похожих ситуациях, находясь на перепутье, но все-таки оставался у себя в клубе и выигрывал конкуренцию. Это говорит о том, что у Матвея, помимо вратарских навыков, есть характер и сила воли.