Анри: «Чувствую, что нейтральные фанаты не хотят чемпионства „Арсенала“»

Бывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри уверен, что многие нейтральные болельщики не хотят, чтобы «канониры» выиграли Премьер-лигу в этом сезоне.
Победа над «Эвертоном» в минувшие выходные позволила «Арсеналу» оторваться на девять очков от ближайшего преследователя и укрепиться на вершине турнирной таблицы.
Легенда «канониров» Анри заявил в эфире Sky Sports: «Многие думают так: „Все что угодно, только не победа „Арсенала“ в чемпионате“. В свое время я хотел, чтобы „Ливерпуль“ выиграл чемпионат, потому что я хотел, чтобы Джейми Каррагер стал чемпионом, чтобы Стивен Джеррард стал чемпионом. Нравится мне „Ливерпуль“ или нет, ты все равно болеешь за аутсайдера, за команду, которая не смогла этого сделать или не была способна выиграть чемпионат долгое время. Но сейчас я чувствую, что многие люди не хотят, чтобы „Арсенал“ выиграл чемпионат».
Джейми Каррагер также вступил в разговор: «В „Арсенале“ есть что-то особенное, и в том, как они подходят к делу, будь то стиль игры, будь то поведение Артеты на бровке, в них есть что-то такое — может быть, поэтому фанаты их и немного критикуют — что-то, возможно, раздражает людей».
Арсенал в этом году выиграет титул, как Лестер в 16 году......только потому что все конкруенты сдулись начиная с действуещего чемпиона Ливерпуля и заканчивая Ман Сити и Гвардиолой........... Пеп поставил много рекордов, но также Пеп позволил сначала Ливерпулю взобраться на насест спустя 30 лет, теперь это сделал и для Арсенала спустя 22 года, но тут наверно он это делает исключительно ради своего ученика Артеты.......
PS Я ненавижу Арсенал с детства и не только потому что я фанат Тоттенхэма, по этому не желаю чтобы Арсенал снова вернул себе золото......... точно также не долюбливаю и Ливерпуль.........и все это из-за их фанатов..... котораые всегда козыряли раньше 18 тиуталми пердива...мол мы самые титулованные и тд...... а канононирские до сих пор про непобедимую команду говорят 2004 года вспоминают........ козыряя этим, потому что новым ничем не могли долгое время..........
Я хорошо отношусью к МЮ так Фергюсон один из моих любимых тренеров и я вырос как фанат АПЛ на нем, ( в битве Фергюсона и Венгера я всегда немножко притапливал за шотландца) также всегда хорошо относился к Челси, никогда не завидовал тому что Абрамович пришел и сделал из Них Топа, ( мне больше всего нравилось как Моуриньо скинул Арсенал и подкалывал Венгера) нормально отношусь к Ман Сити..........ни разу не слышал чтобы их фанаты кому то там завидовали......как это делали постоянно фанаты Арсенал и Ливерпуля.....сначала они завидовали МЮ что те и другие, канониры с 2005 года потом стали завидовать Челси и деньгам Абрамовича а после и Ман Сити........ и шейховским деньгам.....только и слышно было нытье на протяжении 20-25 лет.......обиженных.
