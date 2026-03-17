Анри: «Чувствую, что нейтральные фанаты не хотят чемпионства „Арсенала“»

сегодня, 12:59

Бывший форвард «Арсенала» уверен, что многие нейтральные болельщики не хотят, чтобы «канониры» выиграли Премьер-лигу в этом сезоне.

Победа над «Эвертоном» в минувшие выходные позволила «Арсеналу» оторваться на девять очков от ближайшего преследователя и укрепиться на вершине турнирной таблицы.

Легенда «канониров» Анри заявил в эфире Sky Sports: «Многие думают так: „Все что угодно, только не победа „Арсенала“ в чемпионате“. В свое время я хотел, чтобы „Ливерпуль“ выиграл чемпионат, потому что я хотел, чтобы стал чемпионом, чтобы Стивен Джеррард стал чемпионом. Нравится мне „Ливерпуль“ или нет, ты все равно болеешь за аутсайдера, за команду, которая не смогла этого сделать или не была способна выиграть чемпионат долгое время. Но сейчас я чувствую, что многие люди не хотят, чтобы „Арсенал“ выиграл чемпионат».

Джейми Каррагер также вступил в разговор: «В „Арсенале“ есть что-то особенное, и в том, как они подходят к делу, будь то стиль игры, будь то поведение Артеты на бровке, в них есть что-то такое — может быть, поэтому фанаты их и немного критикуют — что-то, возможно, раздражает людей».