Газзаев объяснил неудачи ЦСКА в весенней части сезона

сегодня, 13:43

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о провальном выступлении команды в последних матчах. «Армейцы» не побеждают в чемпионате России с 29 ноября.

У всех команд было много времени на подготовку к сезону. Поэтому я связываю неудачи ЦСКА именно с предсезонной подготовкой и стабилизацией состава. Мне кажется, что армейцы совершили ошибку, обменяв цементирующего оборону Дивеева на Гонду. Кроме того, Баринов в «Локомотиве» и ЦСКА — пока два разных игрока. Армейцам не хватает сыгранности, отсюда и хромающая атака.

Байкал-38
сегодня в 14:02
Как то странно это сейчас слышать.
Обмен Дивеева на Гонду это ошибка?
А вообще-то армейцы доказывали, что этот обмен очень выгодный, так как Гонду это супер-форвард, а Дивеев никчёмный защитник, к тому же больной человек, даже звучали слова про инвалидность.
А как же крики о том, что Баринов так гармонично вписался в коллектив, что как буд-то он всю жизнь играет за ЦСКА?
Я ничего не придумывал, я это всё слышал от игроков, тренерского штаба, болельщиков ЦСКА.
А может это опять газпром виноват? А тренерует ЦСКА гении Челестини...
Red blu
сегодня в 13:49
Это логично. 5 новых игроков приобрели в зимнее ТО.
Конечно им потребуется какое то время что бы сыграться.
