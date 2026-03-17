Газзаев объяснил неудачи ЦСКА в весенней части сезона

Бывший главный тренер ЦСКА высказался о провальном выступлении команды в последних матчах. «Армейцы» не побеждают в чемпионате России с 29 ноября.

У всех команд было много времени на подготовку к сезону. Поэтому я связываю неудачи ЦСКА именно с предсезонной подготовкой и стабилизацией состава. Мне кажется, что армейцы совершили ошибку, обменяв цементирующего оборону Дивеева на Гонду. Кроме того, Баринов в «Локомотиве» и ЦСКА — пока два разных игрока. Армейцам не хватает сыгранности, отсюда и хромающая атака.