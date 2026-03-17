Газзаев объяснил неудачи ЦСКА в весенней части сезона

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о провальном выступлении команды в последних матчах. «Армейцы» не побеждают в чемпионате России с 29 ноября.
У всех команд было много времени на подготовку к сезону. Поэтому я связываю неудачи ЦСКА именно с предсезонной подготовкой и стабилизацией состава. Мне кажется, что армейцы совершили ошибку, обменяв цементирующего оборону Дивеева на Гонду. Кроме того, Баринов в «Локомотиве» и ЦСКА — пока два разных игрока. Армейцам не хватает сыгранности, отсюда и хромающая атака.
Обмен Дивеева на Гонду это ошибка?
А вообще-то армейцы доказывали, что этот обмен очень выгодный, так как Гонду это супер-форвард, а Дивеев никчёмный защитник, к тому же больной человек, даже звучали слова про инвалидность.
А как же крики о том, что Баринов так гармонично вписался в коллектив, что как буд-то он всю жизнь играет за ЦСКА?
Я ничего не придумывал, я это всё слышал от игроков, тренерского штаба, болельщиков ЦСКА.
А может это опять газпром виноват? А тренерует ЦСКА гении Челестини...
Конечно им потребуется какое то время что бы сыграться.
