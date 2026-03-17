Эксперт по футбольным финансам предсказал снятие с «Ман Сити» 40 очков

сегодня, 14:10

Эксперт по футбольным финансам Роб Уилсон прогнозирует «Манчестер Сити» более жёсткие санкции, чем те, которые были вчера применены к «Челси» за финансовые нарушения эпохи Романа Абрамовича (однолетний трансферный бан с отсрочкой на 2 года и £10 млн штрафа).

Владельцы «Челси» сами сообщили о проблемах после покупки клуба в 2022-м, что смягчило приговор. «Сити» же судится по 115 обвинениям, клубу вменяют сокрытие спонсорских платежей владельцев, а также манипуляции зарплатами игроков и тренеров.

Уилсон считает, что при доказанной виновности «Сити» с команды снимут не менее 40 очков, а также наложат штраф в десятки миллионов фунтов и трансферный эмбарго. Решение по данному делу ожидается позднее в текущем году.

4m3szkppvc59
сегодня в 17:05
Сити уже ждут в Чемпионшипе
A.S.A
сегодня в 15:34
Я конечно далеко не финансовый эксперт, но как-то вообще не верится в слова Роба.....
О нарушенияхх Сити известно уже давно, но НИКАКИХ санкций до сих пор не применили, хотя наказали уже Эвертон, Лестер, Челси....
CCCP1922
сегодня в 15:13
Дальше разговоров дело не пойдёт
DXTK
сегодня в 14:43
Я бы посоветовал этому Уилсону не раскатывать нижнюю губу....... а пойти от бессилия с какого-нибудь Эвертона снова снять очки.........
sv_1969
сегодня в 14:32
Как то в это не верится... Думаю договорятся
r3wgxykrtsab
сегодня в 14:22
Думаю что отмажутся и ограничатся каким то минимумом в части наказания...
Гость
