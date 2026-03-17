Эксперт по футбольным финансам предсказал снятие с «Ман Сити» 40 очков

сегодня, 14:10

Эксперт по футбольным финансам Роб Уилсон прогнозирует «Манчестер Сити» более жёсткие санкции, чем те, которые были вчера применены к «Челси» за финансовые нарушения эпохи Романа Абрамовича (однолетний трансферный бан с отсрочкой на 2 года и £10 млн штрафа).

Владельцы «Челси» сами сообщили о проблемах после покупки клуба в 2022-м, что смягчило приговор. «Сити» же судится по 115 обвинениям, клубу вменяют сокрытие спонсорских платежей владельцев, а также манипуляции зарплатами игроков и тренеров.

Уилсон считает, что при доказанной виновности «Сити» с команды снимут не менее 40 очков, а также наложат штраф в десятки миллионов фунтов и трансферный эмбарго. Решение по данному делу ожидается позднее в текущем году.