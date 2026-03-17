Вооруженные грабители напали на дом полузащитника «Ромы» Эль-Айнауи

сегодня, 15:18

Шесть вооруженных грабителей в черной одежде проникли в дом марокканского полузащитника «Ромы» в ночь на вторник, сообщает Messaggero.

Бандиты с пистолетами забрались через окно, заперли 24-летнего футболиста, его мать, брата, девушку и подругу брата в комнате. Преступники унесли с собой ювелирных украшений на сумму 10 тысяч евро, а также часы и дизайнерские сумки.

Эль-Айнауи перешел в «Рому» из «Ланса» летом 2025-го, в этом сезоне игрок провел 36 матчей, забил гол и отдал голевой пас.