Вооруженные грабители напали на дом полузащитника «Ромы» Эль-Айнауи

сегодня, 15:18

Шесть вооруженных грабителей в черной одежде проникли в дом марокканского полузащитника «Ромы» Нейла Эль-Айнауи в ночь на вторник, сообщает Messaggero.

Бандиты с пистолетами забрались через окно, заперли 24-летнего футболиста, его мать, брата, девушку и подругу брата в комнате. Преступники унесли с собой ювелирных украшений на сумму 10 тысяч евро, а также часы и дизайнерские сумки.

Эль-Айнауи перешел в «Рому» из «Ланса» летом 2025-го, в этом сезоне игрок провел 36 матчей, забил гол и отдал голевой пас.

просто Tomson
сегодня в 18:48
Это произошло в Марокко или в Риме?
Варвар7
сегодня в 15:51
Дерзкий разбой - хорошо, что все живы.
Гость
