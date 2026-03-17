Генеральный продюсер Матч ТВ рассказал о показе матчей сборной в 2026 году

сегодня, 14:40

Генеральный продюсер Матч ТВ Александр Тащин сообщил о том, как будет проходить показ матчей сборной России в 2026 году.

Первые матчи сборной России в новом году покажет Матч ТВ и это стало уже доброй традицией. К сожалению, 2025-й год завершили на минорной ноте, уступив чилийцам. Уверен, сборная сделает всё, чтобы реабилитироваться перед болельщиками, которых соберётся большое количество в Краснодаре, Санкт-Петербурге и перед экранами телевизоров.

В расширенном списке Валерия Карпина много новых лиц, которые ярко проявляют себя в чемпионате России. Есть и совсем молодые ребята вроде Кирилла Данилова. Отдельно хочется отметить возвращение в список Арсена Захаряна, которого мы не видели в футболке национальной команды уже два года, и Константина Тюкавина, который пропустил весь прошлый год из-за травмы.

Конечно, мы не только покажем сами игры, но и запланировали большую студийную работу на стадионах в Краснодаре и Санкт-Петербурге. Поэтому ждём всех на наших больших эфирах!

В конце марта Россия проведет игры с Никарагуа (27 марта) и Мали (31 марта).

Все комментарии
sv_1969
сегодня в 16:37
Откуда эта эйфория?))))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1423923/tashchin-aleksandr 17.03.2026
Откуда эта эйфория?))))
Alex_67
сегодня в 15:19
А мне не нравится, как организовывает трансляции игр Матч ТВ. Много лишнего...
c63qv2aycrsn
сегодня в 15:00
А сами потихоньку думают: как бы показ платным сделать...
Гость
