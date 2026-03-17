«Балтика» не стала обращаться в КДК РФС по удалению Талалаева

сегодня, 15:11

«Балтика» не стала обращаться в КДК по отмене красной карточки главного тренера , которую он получил в матче 21-го тура РПЛ против ЦСКА .

Об этом заявил глава организации Артур Григорьянц:

В КДК по отмене красных карточек обратились ЦСКА по Фабио Челестини и «Ростов» – по Виктору Мелёхину, от «Балтики» по Андрею Талалаеву обращения не было.