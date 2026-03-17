«Балтика» не стала обращаться в КДК РФС по удалению Талалаева

сегодня, 15:11

«Балтика» не стала обращаться в КДК по отмене красной карточки главного тренера Андрея Талалаева, которую он получил в матче 21-го тура РПЛ против ЦСКА.

Об этом заявил глава организации Артур Григорьянц:

В КДК по отмене красных карточек обратились ЦСКА по Фабио Челестини и «Ростов» – по Виктору Мелёхину, от «Балтики» по Андрею Талалаеву обращения не было.

Талалаев был удален после того, как спровоцировал потасовку, выбив мяч и помешав ЦСКА быстро ввести его в игру.

Инсаров
сегодня в 17:53, ред.
Читал на футбольных сайтах о том, что Талалаеву необходимо обратиться к психотерапевту. Нет- нет, этого ему нельзя делать ни в коем случае: в том состоянии, в котором тренер находится сейчас, он может остаться у врача на долгое время.
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:02, ред.
    25процентный клоун
    сегодня в 16:40, ред.
    Респект и ещё раз респект Андрею и руководству Балтики
    Андрея хочу видеть в Спартаке в следующем году
    Байкал-38
    сегодня в 16:36
    Балтикой руководят умные люди!!!
    Как только они узнали, что в протоколе матча указанна причина удаления "Препятствование возобновлению игры командой соперника", они решили не играть на публику, языком понапрасну не работать, не стали прикидываться бедными овечками.

    Кстати причина удаления Челестини в протоколе звучит намного страшней «Вход в техническую зону команды соперника в конфликтной манере».

    Вывод: Талалаев пропустит один матч.

    Челестини скорее всего тоже пропустит один матч, ложные мольбы Брейдо и то, что это первый его подобный случай посчитают за снисхождение, хотя дисквалификация должна быть 3-5 матчей минимум.
    Vilar
    сегодня в 15:58
    Самые умные руководители в Балтике, они прекрасно понимают, что с...ть против ветра глупо, тем более, ветер дует из КДК. В Балтике прекрасно знают, из КДК дует, либо свежий с моря, либо несвежий с помойки.
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 15:43, ред.
    Я же еще вчера писал, что в современной юридической практике части при необоснованной жалобе наказание не отменяют, а ужесточают. Видимо в Балтике смекнули, что можно и на погода талалая лишиться.
    Водолей Сергеев
    сегодня в 15:29
    Ясно что Андрон сказал - Мне и на трибуне хорошо по привычке)
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 15:16
    Правильно и сделала, главное три очка в копилке...
