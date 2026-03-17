«Балтика» не стала обращаться в КДК РФС по удалению Талалаева

«Балтика» не стала обращаться в КДК по отмене красной карточки главного тренера Андрея Талалаева, которую он получил в матче 21-го тура РПЛ против ЦСКА.
Об этом заявил глава организации Артур Григорьянц:
В КДК по отмене красных карточек обратились ЦСКА по Фабио Челестини и «Ростов» – по Виктору Мелёхину, от «Балтики» по Андрею Талалаеву обращения не было.
Талалаев был удален после того, как спровоцировал потасовку, выбив мяч и помешав ЦСКА быстро ввести его в игру.
Как только они узнали, что в протоколе матча указанна причина удаления "Препятствование возобновлению игры командой соперника", они решили не играть на публику, языком понапрасну не работать, не стали прикидываться бедными овечками.
Кстати причина удаления Челестини в протоколе звучит намного страшней «Вход в техническую зону команды соперника в конфликтной манере».
Вывод: Талалаев пропустит один матч.
Челестини скорее всего тоже пропустит один матч, ложные мольбы Брейдо и то, что это первый его подобный случай посчитают за снисхождение, хотя дисквалификация должна быть 3-5 матчей минимум.
Как только они узнали, что в протоколе матча указанна причина удаления "Препятствование возобновлению игры командой соперника", они решили не играть на публику, языком понапрасну не работать, не стали прикидываться бедными овечками.
Кстати причина удаления Челестини в протоколе звучит намного страшней «Вход в техническую зону команды соперника в конфликтной манере».
Вывод: Талалаев пропустит один матч.
Челестини скорее всего тоже пропустит один матч, ложные мольбы Брейдо и то, что это первый его подобный случай посчитают за снисхождение, хотя дисквалификация должна быть 3-5 матчей минимум.