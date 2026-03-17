Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтратегия и тактикаИспания. Примера 2025/2026

В «Реале» сомневаются в эффективности дуэта Винисиуса и Мбаппе

сегодня, 15:39

Руководство «Реала» испытывает серьезные опасения по поводу того, смогут ли Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе продуктивно играть вместе.

Об этом сообщает основатель и главный эксперт Okdiario Эдуардо Инда, который отмечает, что отсутствие оборонительных навыков у обоих нападающих вызывает беспокойство у тренерского штаба «Реала».

Инда сказал в программе El Chiringuito: «Считается, что когда Мбаппе и Винисиус играют вместе, у „Реала“ возникают серьезные проблемы при атаках соперника, поскольку ни один из них не отличается особой активностью в обороне. Они работают над этим, потому что это одна из главных слабых сторон команды в этом сезоне».

Инда также заявил: «Они обеспечили более 40 голов за сезон, но тренеры считают, что игроки должны улучшиться в оборонительном плане».

Подписывайся в ВК
Сортировать
Все комментарии
Keks 44
Keks 44 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 19:26
У обезьян, смею заметить, мозгов бывает поболе, чем у некоторых хомосапиенс!
v4ra4ge3kcmv
сегодня в 19:25
Порвут одеяло тяня каждый на себя...
sihafazatron
сегодня в 18:10
Черепаха и мартышка не пара
Alex_67
сегодня в 17:22
Просто ни один тренер не смеет им делать замечаний..
dz9b5yhtevw9
сегодня в 16:24
Продать обоих и дело с концом....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 