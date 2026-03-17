В «Реале» сомневаются в эффективности дуэта Винисиуса и Мбаппе

1773751172

сегодня, 15:39

Руководство «Реала» испытывает серьезные опасения по поводу того, смогут ли и продуктивно играть вместе.

Об этом сообщает основатель и главный эксперт Okdiario Эдуардо Инда, который отмечает, что отсутствие оборонительных навыков у обоих нападающих вызывает беспокойство у тренерского штаба «Реала».

Инда сказал в программе El Chiringuito: «Считается, что когда Мбаппе и Винисиус играют вместе, у „Реала“ возникают серьезные проблемы при атаках соперника, поскольку ни один из них не отличается особой активностью в обороне. Они работают над этим, потому что это одна из главных слабых сторон команды в этом сезоне».

Инда также заявил: «Они обеспечили более 40 голов за сезон, но тренеры считают, что игроки должны улучшиться в оборонительном плане».