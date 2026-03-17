Мостовой советует «Спартаку» не напрягаться в ответном матче с «Динамо»

Экс-игрок сборной России поделился мнением о перспективах «Спартака» в ответном матче 1/2 финала «пути РПЛ » Кубка России против «Динамо».

В первой встрече 5 марта бело-голубые уверенно переиграли красно-белых со счётом 5:2. Ответная игра состоится 18 марта.

Вряд ли «Спартак» отыграет три мяча в ответной встрече. Но в этом ничего страшного вообще не вижу. Никто же не вылетает все равно! Ну не выиграют, не пройдут дальше в этой сетке. Зато пройдут куда-то еще. Не принципиально вообще. Думаю, с такими раскладами сетка Кубка ценность теряет. Вот было бы весело, если бы матч действительно был бы на вылет. «Спартак» бы побежал вперед отыгрывать эти три гола! А так, вообще не вижу смысла. Впереди еще матчи чемпионата.