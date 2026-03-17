Мостовой советует «Спартаку» не напрягаться в ответном матче с «Динамо»

сегодня, 16:16
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 20:45 Не начался

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о перспективах «Спартака» в ответном матче 1/2 финала «пути РПЛ» Кубка России против «Динамо».

В первой встрече 5 марта бело-голубые уверенно переиграли красно-белых со счётом 5:2. Ответная игра состоится 18 марта.

Вряд ли «Спартак» отыграет три мяча в ответной встрече. Но в этом ничего страшного вообще не вижу. Никто же не вылетает все равно! Ну не выиграют, не пройдут дальше в этой сетке. Зато пройдут куда-то еще. Не принципиально вообще. Думаю, с такими раскладами сетка Кубка ценность теряет. Вот было бы весело, если бы матч действительно был бы на вылет. «Спартак» бы побежал вперед отыгрывать эти три гола! А так, вообще не вижу смысла. Впереди еще матчи чемпионата.

uaxfm5v35wqf
сегодня в 19:24
Мостовой ошибётся, будет 3-0
5pvt882w2m8f
сегодня в 19:05
Вот из-за таких советов наших аналитиков, игроки по полю пешком ходят, причём получая за это баснословные деньги
shur
сегодня в 18:56, ред.
...профессионально,мудро,расчётливо, по царски хитро...!!!
До хрипоты болельщики кричали,
Не слышал Он и рвался в бой!
В безумные победы "Сельты,"
Десятка окунулась с головой!
Впервые русский в тех краях,
Почёт и уважение сыскал!
Царём назвали с уваженьем!
На троне долго почивал!!!
Муравьед
сегодня в 18:50
Если не будут напрягаться то опять могут в три мяча проиграть.
просто Tomson
сегодня в 18:44
Спартак после того как выбил наш Локо из кубка, совсем пал, нет командной игры, командного духа... обидно за болел КБ, думаю завтра Динамо скатает ничейку, или проиграет с минимальным счетом. Короче повторится история противостояния "Зенит-Динамо" на предыдущем этапе кубка
Kosmos58
сегодня в 18:43
Информация выеденного яйца не стОит
STVA 1
сегодня в 18:38
Мне кажется что без Шурика разберутся
lotsman
сегодня в 18:17
Спартак не привык так играть, не напрягаясь, это не по спартаковски. Я считаю что Спартак будет играть как он умеет.
Futurista
сегодня в 17:32
Не напрягаясь трешку закинуть в Динамо...а там видно будет)....
CCCP1922
сегодня в 17:17
Никак не могу привыкнуть, что у Кубка России странная формула...
Bad Listener
сегодня в 17:12, ред.
Советую Мостовому не напрягаться и не открывать рот, даже чтобы поесть
Варвар7
сегодня в 16:49
Прчитав это "пожелание" "Царя " - игроки Спартака переглянувшись , ухмыльнулись - "Ну и наивный этот Саша , кто ж ему сказал , что мы собирались напрягатся"...)))
Scorp689
сегодня в 16:47
Вот так Цари и проводят свою карьеру, без напряга...
drug01
сегодня в 16:44
Надо обязательно победить чтобы игра пошла дальше...
nik9373
сегодня в 16:42
Если "Спартак" не отыграется - никто не осудит.
Vilar
сегодня в 16:41
Ну, Царь плохого не посоветует, надо сдаться.
Валерыч
сегодня в 16:36
Мостовой пожалуй прав. "Спартаку" нужно просто играть легко и раскованно.
Не получится отыграться, ничего страшного. Пойдут по пути регионов.
6ae8dsx95784
сегодня в 16:23
Ну все..... если уж Царь сказал не напрягаться, значит не будут
Гость
