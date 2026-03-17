Дело Промеса по существу будет рассмотрено в ноябре-декабре

Апелляционный суд Амстердама назначил рассмотрение дела экс-игрока «Спартака» Квинси Промеса на 30 ноября и 2 декабря 2026 года, сообщила журналистка De Telegraaf Саския Беллеман в X.
33-летний форвард обжалует приговор окружного суда: 1,5 года за нападение с ножом на брата и 6 лет за контрабанду кокаина (всего 7,5 года). В июне 2025-го Промеса экстрадировали из ОАЭ, где он выступал за «Юнайтед» после ареста за ДТП.
В июле апелляционная инстанция продлила арест и отложила процесс.
