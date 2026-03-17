Дело Промеса по существу будет рассмотрено в ноябре-декабре

сегодня, 18:15

Апелляционный суд Амстердама назначил рассмотрение дела экс-игрока «Спартака» Квинси Промеса на 30 ноября и 2 декабря 2026 года, сообщила журналистка De Telegraaf Саския Беллеман в X.

33-летний форвард обжалует приговор окружного суда: 1,5 года за нападение с ножом на брата и 6 лет за контрабанду кокаина (всего 7,5 года). В июне 2025-го Промеса экстрадировали из ОАЭ, где он выступал за «Юнайтед» после ареста за ДТП.

В июле апелляционная инстанция продлила арест и отложила процесс.

Все комментарии
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 19:12, ред.
...кто пыхнул, тому и в масть о Квинси заколбасится!
Минздрав предупреждает!!!
lotsman
сегодня в 18:48
А он ещё кому то интересен, как футболист?
Bad Listener
сегодня в 18:34, ред.
Откинется уже за 40, будет уже не до футбола, придётся значит по второй профессии работу искать - наркодилер, резюме хорошее, как раз вот нарабатывает
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:24
Скорей бы отсидел, в Спартаке его заждались...
Гость
