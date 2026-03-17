Сафонов начал голевую атаку ПСЖ в матче против «Челси»

вчера, 23:39
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов помог организовать первый гол своей команды в матче против «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов на «Стэмфорд Бридж».

На 6-й минуте голкипер мощно вынес мяч на чужую половину поля, где снаряд попал в пятку защитнику «Челси» Мамаду Сарру и отскочил на ход Хвиче Кварацхелии, который тут же поразил ворота соперника.

Пока не ясно, запишет ли в итоге УЕФА голевой пас на Сафонова, так как мяч, прежде чем попасть к Хвиче, был акцентированно сыгран защитником лондонцев Сарром.

Источник: soccer.ru Фото: УЕФА
Алексей Миранчук забил за «Атланту» в матче МЛС против «Филадельфии»
15 марта
Головин отличился за «Монако» во втором матче Лиги 1 подряд
15 марта
«Шанхай» Слуцкого сыграл вничью в матче 2-го тура Суперлиги Китая
14 марта
Сафонов выложил пост после победы над «Челси» в Лиге чемпионов
12 марта
Сафонов и Хайкин вошли в стартовые составы на матчи 1/8 финала ЛЧ
11 марта
Сёмин доволен тем, как Миранчук играет в МЛС
08 марта
Scorp689
сегодня в 01:56
Свой своему всегда выдаст голевую...
DXTK
сегодня в 00:07
Мареска с этими юнцами то обыграл ПСЖ 3-0.......его взяли и уволили.... заменив Росеньером........ это лишь доказывает что руководство Челси ничему не учится даже на своих ошибках.....когда уволили Тухеля и взяли Поттера.....и тут взяли очередного волшебника.......

PS Так еще Боули думает что он как Абрамович поменяет по середине сезона тренера и выиграет ЛЧ..............
Маг_тм
сегодня в 00:05
Сегодня двум грандам Англии скажут: до встречи в следующем году
DXTK
сегодня в 00:03
Как говорится целился в пятку а попал в нос, а тут как раз попал в пятку и от нее голевой пас на гол.........

PS Сафонов все расчитал до мюллиметра.......
Romeo 777
сегодня в 00:00
Какая же позорная оборона у Челси…кого понабирали америкосы со своей идиотской политикой по набору юнцов и тренера ноунейма…
shur
вчера в 23:55
....сегодня много кто уйдёт именно "по английски" , но попрощавшись,
Я так думаю...!
sihafazatron
вчера в 23:46
Молодец, добил мяч до чужой половины)))
Jeck Denielse
вчера в 23:45
Во втором тайме Матвей забьёт...
