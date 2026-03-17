Сафонов начал голевую атаку ПСЖ в матче против «Челси»

вчера, 23:39

Вратарь ПСЖ помог организовать первый гол своей команды в матче против «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов на «Стэмфорд Бридж».

На 6-й минуте голкипер мощно вынес мяч на чужую половину поля, где снаряд попал в пятку защитнику «Челси» Мамаду Сарру и отскочил на ход Хвиче Кварацхелии, который тут же поразил ворота соперника.