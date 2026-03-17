Сафонов начал голевую атаку ПСЖ в матче против «Челси»

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов помог организовать первый гол своей команды в матче против «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов на «Стэмфорд Бридж».
На 6-й минуте голкипер мощно вынес мяч на чужую половину поля, где снаряд попал в пятку защитнику «Челси» Мамаду Сарру и отскочил на ход Хвиче Кварацхелии, который тут же поразил ворота соперника.
Пока не ясно, запишет ли в итоге УЕФА голевой пас на Сафонова, так как мяч, прежде чем попасть к Хвиче, был акцентированно сыгран защитником лондонцев Сарром.
PS Так еще Боули думает что он как Абрамович поменяет по середине сезона тренера и выиграет ЛЧ..............
PS Сафонов все расчитал до мюллиметра.......
Я так думаю...!
