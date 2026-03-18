ПСЖ разгромил «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

сегодня, 00:49
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» разгромил в гостях «Челси» 3:0.

Голы забили Хвича Кварацхелия (6), Брэдли Баркола (14) и Сенни Маюлу (62).

В составе парижан весь матч отыграл российский вратарь Матвей Сафонов.

В первом поединке ПСЖ также одержал убедительную победу со счетом 5:2.

Источник: soccer.ru Фото: УЕФА
сегодня в 02:43
Пари Сен-Жермен просто уничтожил Челси — 8:2 по сумме!
Хвича Кварацхелия — магия и быстрый гол. Брэдли Баркола — скорость и хладнокровие. ПСЖ сейчас — машина
iBragim2102
сегодня в 02:06, ред.
Понравилось как быстро болельщики убегали с трибуны Стэмфорд Бридж
Jeck Denielse
сегодня в 02:03, ред.
Середина марта....а у Челси....4 поражения...в месяце....
Как будто их Челестини тренерует...

При чём стоимость принадлежащих «Челси» игроков – 1,73 млрд евро
1 место в Мире......
Jeck Denielse
сегодня в 01:52
В прошлом в 2025-м году Энрике конечно обыгрывал англичан в ЛЧ....и МС...и Ливерпуль...и Астон Виллу...и Арсенал....и Тоттенхэм.......но чтоб вот так издевательски....8:2....как Челси....такого не было...

Браво ПСЖ !!
Sergo81
сегодня в 01:20
Очередной сухарь у Матвея. Заслужил сегодня своей игрой. Давай за второй ЛЧ.
Маг_тм
сегодня в 01:08
Если Псж набрал форму как в прошлом году, их не остановить) только если Реал, и то если букмекеры и эксперты скажут что шансы Реала на победу 10 % только
sihafazatron
сегодня в 00:58
Видимо Челси совсем плох, раз уж в сухую проигрывают фермерам
Гость
