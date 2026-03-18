ПСЖ разгромил «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» разгромил в гостях «Челси» 3:0.
Голы забили Хвича Кварацхелия (6), Брэдли Баркола (14) и Сенни Маюлу (62).
В составе парижан весь матч отыграл российский вратарь Матвей Сафонов.
В первом поединке ПСЖ также одержал убедительную победу со счетом 5:2.
Хвича Кварацхелия — магия и быстрый гол. Брэдли Баркола — скорость и хладнокровие. ПСЖ сейчас — машина
Хвича Кварацхелия — магия и быстрый гол. Брэдли Баркола — скорость и хладнокровие. ПСЖ сейчас — машина
Как будто их Челестини тренерует...
При чём стоимость принадлежащих «Челси» игроков – 1,73 млрд евро
1 место в Мире......
Как будто их Челестини тренерует...
При чём стоимость принадлежащих «Челси» игроков – 1,73 млрд евро
1 место в Мире......
Браво ПСЖ !!
Браво ПСЖ !!