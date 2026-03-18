«Реал» вновь победил «Ман Сити» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

сегодня, 00:55

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» уступил «Реалу» со счетом 1:2.

Первый гол в матче забил Винисиус Жуниор с пенальти на 22-й минуте. Эрлинг Холанд сравнял на 41-й. На 90+3-й Винисиус забил еще один мяч. С 20-й минуты «горожане» играли в меньшинстве после удаления Бернарду Силвы, который выбил мяч из пустых ворот рукой.

В первой игре «Реал» также победил — 3:0.