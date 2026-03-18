«Реал» вновь победил «Ман Сити» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» уступил «Реалу» со счетом 1:2.
Первый гол в матче забил Винисиус Жуниор с пенальти на 22-й минуте. Эрлинг Холанд сравнял на 41-й. На 90+3-й Винисиус забил еще один мяч. С 20-й минуты «горожане» играли в меньшинстве после удаления Бернарду Силвы, который выбил мяч из пустых ворот рукой.
В первой игре «Реал» также победил — 3:0.
Весь матч Реал вдесятером. Постоянные потери мяча, обрезы, слабый прессинг.
Ну гений, не иначе. Бесит.
Минуте к 30-35ой уже мог хоронить Сити. И интрига тоже была бы закончена. А так и дубль, и матч смотрелся до последнего.
Повезло, конечно, Реалу с удалением и пенальти. Бесспорным удалением и пенальти. Но повезло.
Который год загадочные замены Холланда от Гвардиолы на 60 минуте. Не понимаю и не пойму. Нап-столп классически же опасен хоть 120 минут.
Поздравляю дорогой Реал, удивительно командную игру на фоне всех склок показали. С таким подходом все шансы пройти и Баварию, которая не привыкла к такому нелинейному подходу.
Арбелоа респект, как бы не сложилась концовка сезона. Респект в том числе за то, что грамотно выпускает молодежь, выгрызающую поле. Сегодня, например, Питарч отыграл ключевые 60 минут, а не более эмоционально играющий Камавинга. Что и было нужно.
Ну и нельзя не респектнуть Вальверде. Ключевой игрок команды. Конь педальный со всеми возможными навыками. Даже жаль, что нападение у нас «королевское». Лениво-претенциозное. Не всегда, видите ли, бежит. Атаки Феде разгоняет 2 из 3. И в основном упирается в апатию супервини или супермбаппе.
Бавария, ждем тебя.
Предполагаю, что болельщики «Манчестер Сити» будут негодовать из-за двойного наказания. Но тут уж ничего не поделаешь — капитан действительно сыграл рукой, а за это удаление однозначное.
Что касается самой игры: Арбелоа обыграл Пепа — готов, что называется, биться об заклад. Обыграл, и это вселяет определённую надежду. Кто-то, возможно, скажет: восемь ударов в створ, три спасения Тибо в начале встречи… Но всё это — скорее на адреналине, чем благодаря «тренерской мудрости». И, по моему разумению, это вполне естественно.
Из игроков отмечу Браима в первом тайме и Вини — несмотря ни на что. Да и в целом «Реал» выглядел солидно, уверенно, опять же — несмотря ни на что.
Впереди «Бавария». Посмотрим. Удачи «Реалу»!
