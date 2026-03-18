«Реал» вновь победил «Ман Сити» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

сегодня, 00:55
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» уступил «Реалу» со счетом 1:2.

Первый гол в матче забил Винисиус Жуниор с пенальти на 22-й минуте. Эрлинг Холанд сравнял на 41-й. На 90+3-й Винисиус забил еще один мяч. С 20-й минуты «горожане» играли в меньшинстве после удаления Бернарду Силвы, который выбил мяч из пустых ворот рукой.

В первой игре «Реал» также победил — 3:0.

Источник: soccer.ru Фото: УЕФА
«Арсенал» победил «Байер» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Сегодня, 00:51
ПСЖ разгромил «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Сегодня, 00:49
«Спортинг» разгромил «Будё-Глимт» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
Вчера, 23:23
«Краснодар» разгромил ЦСКА в матче Кубка России
Вчера, 21:33
«Торпедо» с крупным счетом обыграло «Нефтехимик» в матче Первой лиги
16 марта
«Лацио» переиграл «Милан» в поединке чемпионата Италии
16 марта
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 02:45
Сити желаю по больше таких игроков как Хусаинов, и тогда они будут с мю бороться за выживание
UncleZack
UncleZack
сегодня в 02:32
Дайте Шарлатану еще лярд на пятый состав;)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:16
Болел Реала с походом в следующий раунд ЛЧ
Bombon
Bombon
сегодня в 02:06
Мне просто интересно, хватит ли у Гвардиолы смелости уйти? Ну исчерпал он себя в МС. Ничего уже не сможет дать клубу. Или будет ждать пока не выгонят? А с другой стороны идти ему некуда. Нет больше команд, которые будут выполнять все его хотелки. И, как бы не было тяжело это признавать, но он не развивается как тренер. Футбол изменился, а Гвардиола ничего в своем видении футбола менять не хочет. В Англии это худо-бедно работало, а вот в ЛЧ нет. Он ведь знает как будет играть Реал. Но каждый раз прыгает по граблям. Да и та победа над Интером в финале ЛЧ скорее случайность. МС в том финале не был лучше Интера.
Lobo77
Lobo77 ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 01:56
А ну тогда им втройне сегодня нехорошо;)
Drosmo
Drosmo ответ Lobo77 (раскрыть)
сегодня в 01:51
Так это одни и те же люди. Как только Гвардиола пришёл в Сити, за ним и огромное количество фанатов Барсы подтянулись. И теперь уже не для кого не секрет, что у этих двух клубов одни болельщики на двоих.
lk_483777
lk_483777 ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 01:48
В любом случае Реал-Бавария очень интересное противостояние. Победит сильнейший.
Где бы не была игра - дома или на выезде - не надо доводить до такого, что нужно потом "исторический камбэк" совершать :))) Ведь сами знаете - это штука очень редкая.

П.С. Я, как болел Ливерпуля, жду от своей команды дальнейшего прохода в 1/4, ведь соперник не такой сильный как кажется. Но в этом сезоне кто только нас не обыгрывал. Поэтому ожидать можно все что угодно.
Слот видимо кончился еще весной прошлого года :(((
Lobo77
Lobo77
сегодня в 01:42, ред.
Ну молодцы сливочные, прошли Остров.
Баварию тоже есть шансы пройти. А есть и не пройти.
По-любому с тем что сейчас творится во дворцах Мадрида уже перевыполнили план - две победы над соперником однозначно числящимся фаворитом.
Нет повода не выпить!)
Lobo77
Lobo77 ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 01:40
Из за двойного наказания будут негодовать болельщики Барсы.
Ну как обычно)))
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ lk_483777 (раскрыть)
сегодня в 01:34
Благодарю за эмоциональную адекватность :)

Честно говоря, хотел бы, как поклоннник Реала, чтобы первый матч был на выезде, и там Бавария бы показала класс, поставив на место вальяжных королей.

Разумеется, ожидая исторический камбэк в ответке ))

Завтра за Ливерпуль вопреки товарищу Слоту.
y-ago
y-ago
сегодня в 01:28
Поздравляю с победой, прежде всего!
Предполагаю, что болельщики «Манчестер Сити» будут негодовать из-за двойного наказания. Но тут уж ничего не поделаешь — капитан действительно сыграл рукой, а за это удаление однозначное.
Что касается самой игры: Арбелоа обыграл Пепа — готов, что называется, биться об заклад. Обыграл, и это вселяет определённую надежду. Кто-то, возможно, скажет: восемь ударов в створ, три спасения Тибо в начале встречи… Но всё это — скорее на адреналине, чем благодаря «тренерской мудрости». И, по моему разумению, это вполне естественно.
Из игроков отмечу Браима в первом тайме и Вини — несмотря ни на что. Да и в целом «Реал» выглядел солидно, уверенно, опять же — несмотря ни на что.
Впереди «Бавария». Посмотрим. Удачи «Реалу»!
ABir
ABir
сегодня в 01:23
Эта победа стоила сливочным большого труда, тем ценнее этот шаг в следующую стадию розыгрыша.
lk_483777
lk_483777 ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 01:23
На счет Баварии с Вами согласен. Честно сказать, мой ответ на счёт "настоящий соперник" скорее эмоциональный - чтоб нервишки пощекотать болелам мс🤭
Реал и Бавария две разные команды. Вы все описали верно.
Тем и прекрасен футбол, что мы сможем увидеть это противостояние и насладиться игрой каждой из команд.
Я не болею ни за тех, ни за тех. Но Реал очень искуссно играет в ЛЧ и это нравится многим.
Nenash
Nenash ответ lk_483777 (раскрыть)
сегодня в 01:18
Я всегда спокоен.. 🤫
lk_483777
lk_483777 ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 01:17, ред.
Да, молодежь в Реале реальные пацаны, когда так смело и УМЕЛО играют против опасных напов мс. Дальше - больше.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ lk_483777 (раскрыть)
сегодня в 01:17
Не могу с Вами согласиться. Бавария классически очень порядочная команда от слова порядок. И тут либо Реал пьяным выйдет, либо у Баварии нет шансов. Не очень понятно, как упорядоченной команде играть против команды, которая то ленится в оборону отходить, то в атаку не побежит - этакий рваный ритм.
Тот же Кейн, при всей выдающейся игре, никогда не показывал жгучесть эмоций, если что-то идет не так. Скорее, просто отходил в тень.

Но это я, конечно, в предвкушении безусловно. Не с целью принизить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:14
Хосеп проиграл дважды тренеру который три месяца только главным работает......
lk_483777
lk_483777 ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 01:14
Если тебе так будет спокойнее, пожалуйста 😉
Drosmo
Drosmo
сегодня в 01:11
Я понимаю, что болельщики Ман Сити в расстроенных чувствах после поражения и особенно после такого досадного удаления, но почему вы вините в этом судью, а не Бернарду Силву. Ведь это он подставил команду своими действиями. Отбивать руками мяч, который летит в ворота вроде бы запрещено в футболе. А именно красная карточка дана за намеренную игру рукой и за фол последней надежды. В чем же неправ судья, он всё сделал как раз по букве закона.
Nenash
Nenash ответ lk_483777 (раскрыть)
сегодня в 01:11
Конэчно.. А как ты хотел.. 🤭☝️
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 01:10
Винисиус - самый бесячий игрок в истории футбола. Только он может вывести из себя своих и чужих болельщиков, причем, зараза, когда висит на желтой в ЛЧ - паинька. Запороть кучу моментов, а потом взять и забить. И сидишь как дурак, думаешь - так любой профи на его месте тоже бы два гола забил на выезде или нет. Кошмар.
Весь матч Реал вдесятером. Постоянные потери мяча, обрезы, слабый прессинг.
Ну гений, не иначе. Бесит.

Минуте к 30-35ой уже мог хоронить Сити. И интрига тоже была бы закончена. А так и дубль, и матч смотрелся до последнего.

Повезло, конечно, Реалу с удалением и пенальти. Бесспорным удалением и пенальти. Но повезло.

Который год загадочные замены Холланда от Гвардиолы на 60 минуте. Не понимаю и не пойму. Нап-столп классически же опасен хоть 120 минут.

Поздравляю дорогой Реал, удивительно командную игру на фоне всех склок показали. С таким подходом все шансы пройти и Баварию, которая не привыкла к такому нелинейному подходу.
Арбелоа респект, как бы не сложилась концовка сезона. Респект в том числе за то, что грамотно выпускает молодежь, выгрызающую поле. Сегодня, например, Питарч отыграл ключевые 60 минут, а не более эмоционально играющий Камавинга. Что и было нужно.

Ну и нельзя не респектнуть Вальверде. Ключевой игрок команды. Конь педальный со всеми возможными навыками. Даже жаль, что нападение у нас «королевское». Лениво-претенциозное. Не всегда, видите ли, бежит. Атаки Феде разгоняет 2 из 3. И в основном упирается в апатию супервини или супермбаппе.

Бавария, ждем тебя.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:09, ред.
Четвёртый раз за пять последних сезонов Реал выбил МанСити из плей-офф лч
Ну что, до следующего сезона!
А дальше в четвертьфинале Бавария
lk_483777
lk_483777 ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 01:07
Как всегда - виноваты судьи🤣
shur
shur ответ pxf4p43djv5u (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 01:06
....Держу...!!!
lk_483777
lk_483777 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:05
Силва всю игру сломал. Нефиг локоточками играть.
Маг_тм
Маг_тм ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:04
Интересно в какой момент?) из-за красной и пенальти? А что оставалось судье, когда Сильва буквально вратарский сейв сделал рукой? Мяч который 100 % летел в ворота! Я бы сказал что это глупый поступок, но это было рефликторно сделано
Sergo81
Sergo81
сегодня в 01:04
Сити и Реал завершили своё выступление в этой ЛЧ. Дальше идёт Бавария.
lk_483777
lk_483777
сегодня в 01:04
Ожидаемо. Реал ещё мог штук 5 забить, только смысл? На расслабоне играли весь матч. Удаление только усугубило жизнь сити.
Реал с победой! Далее Бавария. Вот это настоящий соперник!
shur
shur ответ Embers (раскрыть)
сегодня в 01:02
...как давать будут, так и сложится,Бро!!!
Nenash
Nenash
сегодня в 01:02
