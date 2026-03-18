Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Кубок африканских наций 2025

Сенегалу засчитано поражение в финале Кубка Африки

сегодня, 00:54
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал1 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗакончился в доп. время

Африканская конфедерация футбола объявила о пересмотре итогов скандального финала Кубка Африки — 2025 между Сенегалом и Марокко (1:0). Как сообщается в заявлении организации, сборной Сенегала присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

Финал Кубка Африки завершился скандалом — в компенсированное время при счете 0:0 в ворота сенегальцев был назначен пенальти, после чего команда в знак протеста покинула поле. Матч был возобновлен лишь спустя несколько минут. Марокканцы не реализовали 11-метровый, и игра перешла в овертайм, где Сенегал забил победный гол.

Подписывайся в ВК
Все новости
Перевод с footmercato.net
В ЦСКА считают, что конфликт в матче с «Балтикой» спровоцировал Талалаев
16 марта
Гасперини: «Не уважаю поведение „Комо“ ни на поле, ни за его пределами»
16 марта
Помощник Талалаева — о конфликте с ЦСКА: «Сами к нам зачем-то прибежали»
15 марта
Рубенс назвал работу судьи Бобровского позорной
14 марта
Куртуа опроверг слухи о конфликте игроков «Реала» с Хаби Алонсо
14 марта
Экс-физиотерапевт «Барселоны» Брау раскритиковал Хави
12 марта
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:20
Хотя бы переигровку назначили, но не технарь в финале...
Lobo77
сегодня в 02:34
Ёк макарек. Они там что? Все офигели?
sv_1969
сегодня в 02:18
Жаль конечно Сенегал! Они здорово играли
lazzioll
сегодня в 01:46, ред.
будет теперь лет 10 под свист трибун играть марокканская сборная с любым соперником. прямо вот скоро на ЧМ почувствуют каково это. жаль конечно Сенегал, но желаю им встретить в плей-офф чемпионата мира Марокко и наказать их там по-взрослому и по-честному
Drosmo
сегодня в 01:45
Так эпично профукать такую важнейшую победу в финале нужно ещё суметь. Какой бы там спорный, неправильный, несправедливый пенальти не был, но уходить после этого всей командой с поля - это непрофессионально и как-то по-детски. Мол, мы обиделись, играйте сами, мы домой, пока...
Nenash
сегодня в 01:09
Авейру поздравил Мане.. По-сенегальски.. Теперь Мбапа поздравит Хакими.. По-мароккански.. 🤭
Bombon
Bombon ответ Un_De (раскрыть)
сегодня в 01:09
Не перерастет. Общих границ нет. Но матчи с Марокко могут бойкотировать. И не только Сенегал, но и другие команды тоже
Bombon
сегодня в 01:05, ред.
Ну зашибись. Марокканцев и так тащили как могли и пенка левая. А марокканцев можно поздравить с первым званием кабинетных чемпионов Африки
Un_De
сегодня в 01:02
Скандал не страшно. А вот учитывая горячность региона, как бы в более серьезное столкновение не переросло, вооруженное например
Bad Listener
сегодня в 00:59
Технарь в финале? А было би такое вообще хоть раз в истории футбола? Интересно последить за развитием событий.
sihafazatron
сегодня в 00:56
Скандал будет!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 