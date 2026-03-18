Сенегалу засчитано поражение в финале Кубка Африки

сегодня, 00:54

Африканская конфедерация футбола объявила о пересмотре итогов скандального финала Кубка Африки — 2025 между Сенегалом и Марокко (1:0). Как сообщается в заявлении организации, сборной Сенегала присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

Финал Кубка Африки завершился скандалом — в компенсированное время при счете 0:0 в ворота сенегальцев был назначен пенальти, после чего команда в знак протеста покинула поле. Матч был возобновлен лишь спустя несколько минут. Марокканцы не реализовали 11-метровый, и игра перешла в овертайм, где Сенегал забил победный гол.