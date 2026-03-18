В костромском «Спартаке» оценили игру тренера в составе команды

сегодня, 07:59

Тренер защитников Сергей Пучков в матчах за костромской «Спартак» выполнил именно то, что от него требовалось, об участии специалиста в играх говорится заранее. Об этом сообщил исполняющий обязанности главного тренера команды Евгений Таранухин.

13 сентября пресс-служба «Спартака» объявила, что Пучков возобновит карьеру в возрасте 40 лет. 29 сентября он дебютировал в поединке с ульяновской «Волгой» (1:1). На счету 41-летнего игрока 2 встречи в Первой лиге.

В двух играх, в которых он выходил, полностью выполнил то, что планировали. Это все не спонтанно, исходит от рисунка игры, от результата. Он понимает, что может готовиться, когда нужны высокие нападающие, поэтому все обговаривается заранее. Если же во время игры мы понимаем, что нужен еще один высокий игрок, то Сергей Михайлович идет разминаться.

Далеко не смотрим. Пока этот сезон, а дальше видно будет, не можем прогнозировать. Во время тренировок он всегда участвует в игровых упражнениях, очень часто нейтральным, работает с линией обороны. Поэтому он всегда в хороших кондициях, на 10-15 минут выйти, думаю, сил достаточно.

просто Tomson
просто Tomson ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 12:01
Из Бердыева-то вышел...
ildar_3871
сегодня в 11:04
Тренер должен тренировать , из Марадоны не вышел хороший тренер !
hgys6ac9xt2j
сегодня в 10:05
Если здоровье позволяет, то почему бы и не поиграть.
112910415
сегодня в 10:04
браво ветерану !
Валерыч
сегодня в 09:53, ред.
Тут какая-то путаница. Два разных Сергея Пучкова упоминаются. Одному 63 года (на него выходит ссылка) двукратный чемпион СССР, играл за "Днепр" ещё вместе с Олегом Протасовым, легендой советского футбола), а второму Сергею Пучкову, играющему тренеру защитников костромского "Спартака" - 40 лет. Понятно, что в заметке речь идёт о втором С. Пучкове. Непонятно только есть ли между этими Сергеями Пучковыми какая-то родственная связь? Или это просто однофамильцы и тёзки - одновременно.)
Но хорошо, когда есть такой опытный дядька", который может и защитников тренировать, а может и сам выйти с ними на поле и показать своим примером как надо играть. Такими же опытными "дядьками"-наставниками были Сергей Горлукович и Сергей Игнашевич в своё время.)
sihafazatron
сегодня в 09:50, ред.
Щас может и в саудитию позовут, там уровень футбола примерно такой же
uqhuw2x2b74q
сегодня в 09:32
Своим примером показал как надо играть
gz7gwpr4fwxw
сегодня в 09:23
Не стареют душой ветераны...:)))
csj3ewnvwp99
сегодня в 09:22
Ну вот показал на своем примере как и что нужно делать на поле...
