В костромском «Спартаке» оценили игру тренера в составе команды

сегодня, 07:59

Тренер защитников в матчах за костромской «Спартак» выполнил именно то, что от него требовалось, об участии специалиста в играх говорится заранее. Об этом сообщил исполняющий обязанности главного тренера команды Евгений Таранухин.

13 сентября пресс-служба «Спартака» объявила, что Пучков возобновит карьеру в возрасте 40 лет. 29 сентября он дебютировал в поединке с ульяновской «Волгой» (1:1). На счету 41-летнего игрока 2 встречи в Первой лиге.