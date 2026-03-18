В костромском «Спартаке» оценили игру тренера в составе команды

Тренер защитников Сергей Пучков в матчах за костромской «Спартак» выполнил именно то, что от него требовалось, об участии специалиста в играх говорится заранее. Об этом сообщил исполняющий обязанности главного тренера команды Евгений Таранухин.
13 сентября пресс-служба «Спартака» объявила, что Пучков возобновит карьеру в возрасте 40 лет. 29 сентября он дебютировал в поединке с ульяновской «Волгой» (1:1). На счету 41-летнего игрока 2 встречи в Первой лиге.
В двух играх, в которых он выходил, полностью выполнил то, что планировали. Это все не спонтанно, исходит от рисунка игры, от результата. Он понимает, что может готовиться, когда нужны высокие нападающие, поэтому все обговаривается заранее. Если же во время игры мы понимаем, что нужен еще один высокий игрок, то Сергей Михайлович идет разминаться.
Далеко не смотрим. Пока этот сезон, а дальше видно будет, не можем прогнозировать. Во время тренировок он всегда участвует в игровых упражнениях, очень часто нейтральным, работает с линией обороны. Поэтому он всегда в хороших кондициях, на 10-15 минут выйти, думаю, сил достаточно.
Но хорошо, когда есть такой опытный дядька", который может и защитников тренировать, а может и сам выйти с ними на поле и показать своим примером как надо играть. Такими же опытными "дядьками"-наставниками были Сергей Горлукович и Сергей Игнашевич в своё время.)
