Сафонов: «С первых минут мы показали, что приехали побеждать»

Вратарь ПСЖ в эфире Okko прокомментировал победу в гостях над «Челси» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

По сумме двух игр французская команда победила со счетом 8:2 и вышла в четвертьфинал турнира.

Российский голкипер защищал ворота парижан во вчерашней встрече, а также смог оказать помощь своей команде в организации первого гола.

Безусловно, рады и счастливы пройти дальше. Рады, что получился план на игру, потому что наверняка многие думали, что мы приедем удерживать результат. Потому что мы сделали неплохой задел в первом матче. Но я думаю, что с первых минут мы показали, что приехали побеждать, и в принципе наш план удался.

Как оценивает игру защиты

Думаю, что на хорошем уровне сыграла и защита в том числе, потому что «Челси» 100% серьезный соперник, и 100% они что-то будут создавать. Вопрос, как мы на это будем реагировать. Скажем честно, не было ни одного стопроцентного момента, чтобы не было у меня шансов взять мяч. Это благодаря как раз-таки защите, потому что мы работали вместе, и 100% только с их помощью получилось отыграть на ноль.

Какой гол ПСЖ в прошедшей встрече показался ему самым сложным и красивым

Самый красивый, конечно же, первый, потому что я отдавал Хвиче передачу, и он забил. 100% первый.

О том, с кем бы больше хотел сыграть в следующем раунде

На самом деле, я думаю, что это не принципиально, потому что если команда планирует и вообще думает о чемпионстве, чтобы выиграть трофей, они должны победить всех, поэтому я думаю, что неправильно выбирать, неправильно ждать кого-то, нужно быть готовым ко всему и победить всех. Я думаю, что непринципиально, кто именно нам попадется.