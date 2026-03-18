Сафонов: «С первых минут мы показали, что приехали побеждать»

сегодня, 09:59
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов в эфире Okko прокомментировал победу в гостях над «Челси» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

По сумме двух игр французская команда победила со счетом 8:2 и вышла в четвертьфинал турнира.

Российский голкипер защищал ворота парижан во вчерашней встрече, а также смог оказать помощь своей команде в организации первого гола.

Безусловно, рады и счастливы пройти дальше. Рады, что получился план на игру, потому что наверняка многие думали, что мы приедем удерживать результат. Потому что мы сделали неплохой задел в первом матче. Но я думаю, что с первых минут мы показали, что приехали побеждать, и в принципе наш план удался.

Как оценивает игру защиты

Думаю, что на хорошем уровне сыграла и защита в том числе, потому что «Челси» 100% серьезный соперник, и 100% они что-то будут создавать. Вопрос, как мы на это будем реагировать. Скажем честно, не было ни одного стопроцентного момента, чтобы не было у меня шансов взять мяч. Это благодаря как раз-таки защите, потому что мы работали вместе, и 100% только с их помощью получилось отыграть на ноль.

Какой гол ПСЖ в прошедшей встрече показался ему самым сложным и красивым

Самый красивый, конечно же, первый, потому что я отдавал Хвиче передачу, и он забил. 100% первый.

О том, с кем бы больше хотел сыграть в следующем раунде

На самом деле, я думаю, что это не принципиально, потому что если команда планирует и вообще думает о чемпионстве, чтобы выиграть трофей, они должны победить всех, поэтому я думаю, что неправильно выбирать, неправильно ждать кого-то, нужно быть готовым ко всему и победить всех. Я думаю, что непринципиально, кто именно нам попадется.

lotsman
сегодня в 11:05
Матвей нашёл свою игру. Его не надломили неудачи в начале карьеры, он не сломался, выдержал и теперь надо продолжать в том же духе. У ПСЖ сделана отличная заявка на то, чтобы в этом сезоне защитить титул лучшей команды Европы. И Матвей принимает в этом непосредственное участие, это радует.
sihafazatron
сегодня в 10:02, ред.
НАТО обороняло Челси и не помогло!!))
Scorp689
сегодня в 10:02
С таким составом грех не выигрывать...
