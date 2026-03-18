Энрике: «Невозможно побеждать на выезде в ЛЧ без вратаря высокого уровня»

Главный тренер ПСЖ прокомментировал победу команды над «Челси» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

По сумме двух игр парижский клуб выиграл со счетом 8:2 и вышел в четвертьфинал турнира. В прошедшем поединке ворота французской команды защищал российский вратарь .

Очень горжусь тем, что увидел на протяжении всего матча, это здорово. Важнее результата — то, как мы играли.

О Матвее Сафонове

В Лиге чемпионов невозможно побеждать на выезде, особенно в плей-офф, без вратаря высокого уровня. У нас есть Сафонов, а также Шевалье. Мне повезло иметь таких хороших вратарей.

Мы не сделали ничего особенного. Действовали как обычно, стараясь укрепить уверенность в себе. Мы обсуждали, насколько сложно играть на выезде, имея такое преимущество. Мы действовали точно. Мы забили два гола очень быстро, это стало ключом к победе. Мы еще раз показали, что мы настоящая команда, которая может играть по-разному и всегда оставаться непредсказуемой.

Про оборону

Перед матчем мы говорили, что в последнее время пропускаем много голов в Лиге чемпионов. «Челси» улучшил свою игру. На мой взгляд, не так важно не пропускать голы. «Челси» мог забить. у них были шансы, особенно со стандартных положений. Главное — это менталитет, а ключевое значение имеет наш стиль игры, наш подход к игре. Это было ключевым моментом в прошлом, и мы надеемся, что так будет и в будущем.

Про уверенность

Мы всегда верим в команду. Но это нормально. По сравнению с прошлым сезоном, невозможно играть так и выигрывать каждый матч со счетом 4:0 или 5:0, ни одна команда никогда не делала этого в истории футбола. Мы пытаемся с этим смириться. Это сложный сезон из-за календаря, травм, и это касается всех команд. В остальном, мы хотим продолжать, совершенствоваться. Мы очень требовательны к нашим игрокам, но у нас очень хороший сезон.

Мы стремимся к совершенствованию как команда, и в Европе мы снова показали, что никогда не хотим просто защищать результат, а всегда пытаемся выиграть. Мы действовали очень точно в своих попытках победить, были эффективны. Это хорошо для команды и для болельщиков.

О замене Жоау Невеша

Нет проблем. Нужно уметь правильно распределять игровое время. Мы не хотели рисковать.

О состоянии Брэдли Барколы

Нам нужно подождать результатов обследований завтра (в среду), но ничего серьёзного у Жоау и Брэдли нет. Впрочем, я не врач.

Удивлен ли результатом

Я горжусь. Никто не ожидал такого результата… В первом матче за 10 минут до конца счет был равным. Ключевым моментом сегодня было умение адаптироваться к различным ситуациям в игре. Ответный матч — это всегда нечто иное. Мы были настолько точны, что смогли победить.

Как мотивировать команду, которая уже выиграла всё

Здесь нет никакой заслуги тренера. Они от природы мотивированы. Когда мы заканчиваем тренировку, они продолжают играть в раздевалке… Они постоянно мотивированы, так что тренеру очень легко. Мы закончили тренировку вчера, они продолжили играть рядом с полем. Это особенная группа игроков. Настоящее удовольствие.